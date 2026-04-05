Lord Of the Dance изнесе първия си концерт в софийската „Арена 8888 София“.

Първото гостуване на трупата на Майкъл Флетли у нас е през май 2001 г. – с пет концерта в зала 1 на НДК. Оттогава насам танцьорите многократно се завръщат с гастроли на същото място. Тази година дебютираха в най-голямата столична зала.

Артистите отбелязаха 30 години от създаването на оригиналния спектакъл. Те пристигнаха вчера с два лайнера и три тира с техника, декори и костюми, след шоу в съседна Румъния. След България отпътуват за Северна Македония.

Публиката тази вечер в София и вчера – във Варна, видя иновативни визуални ефекти и обновена сценография, които придават на шоуто им модерно звучене и визия, коментират организаторите. Музиката също е преработена и адаптирана специално за юбилейното издание, което прави спектакъла още по-въздействащ.

Танцът ми е агресивен, мощен, мъжествен и изпълнен със страст, каза Макъл Флетли в интервю за БТА по-рано тази година.

Пред БТА посетители на събитието коментираха, че са възмутени от високите цени на предлаганите храни и напитки, и това, че плащането може да е само в брой. Кутия пуканки (голяма) се продаваше за 13 евро (25, 43 лева), кенче бира – за 4 евро, малка вода – 2 евро.