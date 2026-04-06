Цветните морски охлюви използват кристали в кожата си като боя, показва изследване

Учени от Института „Макс Планк" в Германия са открили, че голохрилите морски охлюви са живи „пикселни екрани", чиито ярки цветове се дължат не само на пигменти, пише „Сайънс алърт".

Авторите на изследването са установили, че окраската на тези мекотели се формира благодарение на хиляди микроскопични кристали в кожата, които отразяват светлината по специфичен начин.

За целите на изследването, публикувано в сп. „Протоколи на Американската академия на науките", специалистите са проучили шест вида голохрили морски охлюви и са открили, че ярката им окраска се дължи отчасти на структурния цвят.

Структурната окраска възниква не заради химични пигменти, а благодарение на микроскопични структури, които отразяват и разсейват светлината. Подобен ефект се наблюдава също в крилата на пеперудите, перата на пауните и някои насекоми.

В кожата на голохрилите морски охлюви учените са открили нанокристали на гуанин - молекули, които образуват микроскопични слоеве вътре в клетките. Разположението на кристалите, тяхната дължина и ъгълът на наклона определят какъв ще е отразеният цвят. Благодарение на това мекотелите могат да демонстрират ярки нюанси в целия видим спектър.

Въпреки това, за разлика от много животни със структурна окраска, цветовете на морските охлюви изглеждат матови, а не преливащи се.

Изследователите обясняват това със особеностите на структурата на кожата - кристалите са събрани в малки „пиксели", вътре в които подредбата им не е идеална. Това случайно разположение кара светлината да се отразява в различни посоки, поради което повърхността не блести, а изглежда равномерно оцветена.

Откритието може да е от полза за развитието на технологиите. Учените смятат, че подобни принципи могат да залегнат в създаването на екологично устойчиви багрила и нови оптични материали.