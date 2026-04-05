Хирургичното лечение при ранен стадий на рак на белия дроб дава обнадеждаващи резултати и при над 80-годишни пациенти, показва изследване

Хирургичното лечение при ранен стадий на рак на белия дроб дава обнадеждаващи резултати и при над 80-годишни пациенти и лекарите не бива автоматично да го изключват. Това показва изследване, публикувано в списанието The Lancet Regional Health – Americas, предаде Ройтерс. Резултатите от проучването оспорват дългогодишните предположения, свързани с напредналата възраст при лечението на рак на белия дроб.

В някои случаи хора над 80 г. могат безопасно да се подложат на потенциално лечебна хирургична интервенция при такъв вид тумор и да постигнат резултати, съпоставими с тези при по-млади пациенти, съобщават изследователите.

„С напредването на възрастта на населението все повече пациенти над 80 години биват диагностицирани с ранен стадий на рак на белия дроб, но често не се разглеждат като кандидати за операция“, заявява ръководителят на изследването д-р Раджа Флорес от Медицинското училище Икан към Маунт Синай в Ню Йорк.

„Нашите резултати показват, че когато пациентите се подбират внимателно въз основа на общото им здравословно състояние, а не само на възрастта, те могат да понесат добре хирургичната намеса и да имат отлични дългосрочни резултати“, посочва д-р Флорес.

Проучването проследява 884 пациенти, преживели операция за ранен стадий на рак на белия дроб, включително над 80-годишни.

Пет години по-късно преживяемостта сред 114-те по-възрастни пациенти, участвали в изследването, на възраст между 81 и 85 години, е 84,2%, което е статистически сходно с отчетената при по-младите пациенти преживяемост от 87,3%.

Въпреки че при част от по-възрастните са наблюдавани повече следоперативни усложнения, повечето пациенти и в двете групи се чувстват по-добре с времето, а качеството им на живот се подобрява в рамките на една година, съобщават изследователите.

Резултатите сочат, че насоките за скрининг на рак на белия дроб трябва да включват и пациенти над 80-годишна възраст, отбелязват учените.

„Нашето проучване подчертава значението на това всички пациенти да бъдат оценявани въз основа на общото им здравословно състояние, а не само на възрастта“, казва съавторът д-р Емануела Тайоли от Медицинското училище Икан към Маунт Синай.

„Трябва да гарантираме, че ефективните лечения са достъпни за всички, които могат да се възползват от тях. Възрастните хора често остават извън клиничните решения, но нашите резултати показват, че те трябва да имат равен достъп до грижи, които могат да подобрят преживяемостта и качеството им на живот“, отбелязва тя.