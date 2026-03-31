Подробно търсене

Лили Иванова: Нека да присъстваме на още много рождени дни на НДК

Галаконцерт „Симфония на времето“, снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
31.03.2026 23:27
 (БТА)

С рецитал на Лили Иванова завърши тази вечер галаконцертът „Симфония на времето“, посветен на 45-годишнината от създаването на НДК. 

„За първи път на една сцена застават Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров и една легенда. Тя не е просто артист, тя е епоха – глас, който поколения българи носят в сърцето си. Глас, който не просто се слуша, той остава да звучи дълго след концертите ѝ. Тази вечер НДК изпълнява своя най-дълбок смисъл – да събере две национални музикални институции, да го превърне в една красива симфония на времето – Софийската филхармония и примата на българската естрада – Лили Иванова“, обяви водещата Даниела Колева.

В зала 1 най-голямото име в българската поп музика представи 12 песни, заедно със своя бенд и националните филхармоници. След като изпълни най-новата си песен „Счупено сърце“, Лили Иванова поднесе букет от най-големите си хитове – „Любовта е живот“, „Искам те“, „Сълза“, „Ако спра да обичам“, „Този свят е жена“, „Студ“, „Невероятно“. 

„Благодаря за поканата да направя този концерт в тази прекрасна зала на НДК, и да пожелая много успехи занапред. И нека да присъстваме на още много рождени дни на НДК“, каза певицата. След като представи LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и „ЛаТиДа", Лили Иванова се обърна с усмивка към аудиторията: „Мисля, че попях достатъчно, ако може сега и вие да попеете, цена няма да имате“. След това изправената на крака публика припяваше с нея „Щурче“, „Детелини“ и „Ветрове“, и за финал – „Присъда“ („Последната ми дума ще е песен“).

В първата част от „Симфония на времето“, Софийската филхармония представи музика на Нино Рота и Енио Мориконе от кино класики като „Имало едно време на запад“, „Амаркорд“, „Сладък живот“, „Мисията“ и др.

Във време, в което говорим за конфликти, за кризи, връхлитащи ни една след друга, сякаш нямаме време да говорим за духовност и за култура, каза президентът Илияна Йотова. Тя бе сред гостите на събитието и удостои НДК с почетен знак на президента – за водещата му роля като национален културен център от високо обществено значение, и с принос в утвърждаването на съвременния облик и престиж на българската култура.

НДК е съвременно културно пространство, което превръща София в изключително важен културен център в Югоизточна Европа, посочи Найден Тодоров, служебен министър на културата.

НДК не е просто архитектурен символ на София, а живо културно средище, каза директорът на институцията Андрияна Петкова в началото на вечерта.

От сцената бе съобщено, че сред гостите са членове на Конституционния съд, министри, председателят на общинския съвет на Столичната община, дипломати. В залата имаше десетки известни български артисти, видя репортер на БТА.

/ДД/

Списание ЛИК

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

31.03.2026 21:17

Илияна Йотова: НДК е дом на националната ни идентичност и на общочовешки достижения като мир и разбирателство

Президентът удостои Националния дворец на културата с Почетния знак на държавния глава Във време на конфликти и кризи сякаш не остава време да говорим за духовност и  култура. Затова са ни необходими институции като Националния дворец на културата,
31.03.2026 21:01

НДК е съвременно културно пространство, което превръща София в изключително важен културен център в Югоизточна Европа, каза Найден Тодоров

Националният дворец на културата (НДК) е съвременно културно пространство, което превръща София в изключително важен културен център в Югоизточна Европа. Ако трябва да сме честни, България има нужда от повече такива пространства. Това каза
31.03.2026 20:40

Във време, в което говорим за конфликти, сякаш нямаме време да говорим за духовност и за култура, каза президентът Илияна Йотова

Във време, в което говорим за конфликти, за кризи, връхлитащи ни една след друга, сякаш нямаме време да говорим за духовност и за култура, каза президентът Илияна Йотова. Тя е гост на празничния галаконцерт „Симфония на времето“ по повод 45-годишнината на Националния дворец на културата (НДК). Ако българите не говорим за това, то означава да се отричаме от собствената си българска идентичност, заяви още държавният глава. Тя отбеляза, че ние сме народ и държава, произлезли не от силата на меча, а най-вече от книжовността и културата, дали азбука на много народи.
31.03.2026 20:37

НДК не е просто архитектурен символ на София, а живо културно средище, каза директорът на институцията Андрияна Петкова

Националният дворец на културата (НДК) не е просто архитектурен символ на София, а живо културно средище, което заема централно място в духовния и обществения живот на нашата страна. Това каза директорът на институцията Андрияна Петкова, при
31.03.2026 18:38

Вярвам, че Националният дворец на културата ще утвърждава и занапред ролята си на водещ център на културния живот у нас, каза патриарх Даниил

Вярвам, че под ръководството на Андрияна Петкова Националният дворец на културата (НДК) ще утвърждава и занапред ролята си на водещ център на културния живот у нас, като предпочитано и желано от всички място за споделяне на най-висшите творчески
31.03.2026 09:13

Президентът ще участва в празничния галаконцерт по повод 45-годишнината на НДК

На 31 март, вторник, президентът Илияна Йотова ще бъде гост на празничния галаконцерт по повод 45-годишнината на Националния дворец на културата. Събитието, на което Йотова ще отправи приветствие, ще се проведе от 19.00 часа в зала 1 на
31.03.2026 08:00

Националният дворец на културата отбелязва 45-годишнината си с празнична програма

На 31 март 2026 г. Националният дворец на културата (НДК) отбелязва 45 години от създаването си с празнична програма под патронажа на президента на Република България Илияна Йотова, съобщиха от отдел „Комуникации и връзки с обществеността" на културната институция.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:20 на 01.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация