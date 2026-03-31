Лили Иванова: Нека да присъстваме на още много рождени дни на НДК

С рецитал на Лили Иванова завърши тази вечер галаконцертът „Симфония на времето“, посветен на 45-годишнината от създаването на НДК.

„За първи път на една сцена застават Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров и една легенда. Тя не е просто артист, тя е епоха – глас, който поколения българи носят в сърцето си. Глас, който не просто се слуша, той остава да звучи дълго след концертите ѝ. Тази вечер НДК изпълнява своя най-дълбок смисъл – да събере две национални музикални институции, да го превърне в една красива симфония на времето – Софийската филхармония и примата на българската естрада – Лили Иванова“, обяви водещата Даниела Колева.

В зала 1 най-голямото име в българската поп музика представи 12 песни, заедно със своя бенд и националните филхармоници. След като изпълни най-новата си песен „Счупено сърце“, Лили Иванова поднесе букет от най-големите си хитове – „Любовта е живот“, „Искам те“, „Сълза“, „Ако спра да обичам“, „Този свят е жена“, „Студ“, „Невероятно“.

„Благодаря за поканата да направя този концерт в тази прекрасна зала на НДК, и да пожелая много успехи занапред. И нека да присъстваме на още много рождени дни на НДК“, каза певицата. След като представи LI Orchestra, в който са Ангел Дюлгеров, Орлин Цветанов, Огнян Енев, Иван Йорданов-Чери, Христо Михалков, Росен Ватев и „ЛаТиДа", Лили Иванова се обърна с усмивка към аудиторията: „Мисля, че попях достатъчно, ако може сега и вие да попеете, цена няма да имате“. След това изправената на крака публика припяваше с нея „Щурче“, „Детелини“ и „Ветрове“, и за финал – „Присъда“ („Последната ми дума ще е песен“).

В първата част от „Симфония на времето“, Софийската филхармония представи музика на Нино Рота и Енио Мориконе от кино класики като „Имало едно време на запад“, „Амаркорд“, „Сладък живот“, „Мисията“ и др.

Във време, в което говорим за конфликти, за кризи, връхлитащи ни една след друга, сякаш нямаме време да говорим за духовност и за култура, каза президентът Илияна Йотова. Тя бе сред гостите на събитието и удостои НДК с почетен знак на президента – за водещата му роля като национален културен център от високо обществено значение, и с принос в утвърждаването на съвременния облик и престиж на българската култура.

НДК е съвременно културно пространство, което превръща София в изключително важен културен център в Югоизточна Европа, посочи Найден Тодоров, служебен министър на културата.

НДК не е просто архитектурен символ на София, а живо културно средище, каза директорът на институцията Андрияна Петкова в началото на вечерта.

От сцената бе съобщено, че сред гостите са членове на Конституционния съд, министри, председателят на общинския съвет на Столичната община, дипломати. В залата имаше десетки известни български артисти, видя репортер на БТА.