Студенти от УниБИТ представиха свои изследвания за туризма и дигиталните технологии на конференцията „Култура. Туризъм. Комуникации"

Студентката Александра Величкова и докторантът Веселин Малинов от Университета по библиотекознание и информационни технологии (УниБИТ) взеха участие в конференцията „Култура. Туризъм. Комуникации". Събитието се организира от Националния борд по туризъм (НБТ) и се провежда в сградата на УниБИТ.

Величкова представи своя опит в туристическия бранш, като подчерта важността на разказването за дадено място. Много е важно ние като професионалисти да можем да представим историята на дадена дестинация, защото туристът, който е добре запознат с мястото, с културата, се отнася с уважение към нея, каза тя.

България е страна с изключителна култура и природен ресурс и трябва да можем да го разкажем по достъпен начин чрез социалните мрежи, защото бъдещето на туризма са младите, добави Величкова.

Малинов представи изследване на промените в комуникационните технологии и тяхното въздействие върху туризма през последните 20 години. Последните години промениха начина, по който хората комуникират, работят и разбират света, като тези промени направиха туризма по-достъпен, по-лесен за организиране и много по-социален, каза той.

Докторантът очерта две ключови точки за тази промяна – появата на Web 2.0 през 2004 г. и излизането на iPhone през 2007 г. Той изтъкна, че тези две събития са превърнали планирането на пътуванията в изцяло дигитален процес. Към момента 70% от пътуванията започват изцяло през телефона, добави Малинов.

Ние променихме нашите инструменти, но след това те промениха нас, каза Малинов, цитирайки канадски учен, специализиран в изучаването на медийните технологии. Докторантът подчерта обаче, че въпреки всички технологични промени националната идентичност и желанието на хората да научат повече за българската култура не са се променили.

Конференцията е част от поредицата събития в рамките на отбелязването на двадесетата годишнина на Националния борд по туризъм. Юбилейната инициатива е под надслов „4-те ключа за устойчив туризъм – култура, природа, храна и иновации“. Честванията на годишнината от учредяването на организацията са под патронажа на президента Илияна Йотова и с институционалното партньорство на Министерството на туризма. БТА е партньор на инициативата.