Стопанската академия в Свищов проведе срещи дискусии със зрелостници за ролята на висшето образование

Срещи дискусии, посветени на ролята на висшето образование при формирането на човешкия капитал и позиционирането на Стопанска академия (СА) „Димитър А. Ценов“ на българския образователен пазар, проведоха академични представители със свищовски зрелостници, съобщиха от висшето училище.

В рамките на два дни, 30 и 31 март, ректорът на Академията доц. д-р Марин Маринов, зам.-ректорът доц. Здравко Любенов, помощник-ректорът доц. Валентин Милинов, директорът на Института за научни изследвания доц. Галина Чиприянова, директорът на Центъра за международна дейност доц. Маруся Смокова-Стефанова, директорът на Центъра за връзки с обществеността доц. Александър Ганчев, както и студентите Виктория Борисова и Ивайло Василев се срещнаха с ученици в Свищовската професионална гимназия (СПГ) „Алеко Константинов“, Професионалната държавна търговска гимназия (ПДТГ) „Димитър Хадживасилев“, Средно училище (СУ) „Цветан Радославов“, в СУ „Димитър Благоев“ и СУ „Николай Катранов“.

В рамките на посещенията ректорът доц. Марин Маринов представи на свищовските зрелостници тенденциите на съвременния образователен пазар, възможностите за обучение и конкурентните предимства на Свищовската академия.

Заместник-ректорът доц. Любенов насърчи учениците да направят информиран избор за своето бъдеще и представи новите специалности на СА „Димитър А. Ценов“, съобразени с изискванията на съвременния пазар на труда.

Доц. Милинов акцентира върху историята на свищовското висше училище и перспективите за професионална реализация след дипломиране, а доц. Чиприянова представи възможностите за участие на студентите в научноизследователски проекти.

От своя страна доц. Смокова-Стефанова запозна учениците с ползите от участие в програма „Еразъм+“ и възможностите за обучение и практика в чужбина.

Ролята на социалните мрежи и профилите на Свищовската академия за повишаване на информираността за нейните инициативи подчерта доц. Ганчев.

Студентите Виктория Борисова и Ивайло Василев споделиха своя личен опит, като запознаха учениците с особеностите на студентския живот, дейността на Студентския съвет, възможностите за студентска мобилност и спецификите на обучението в Академията.

Срещите протекоха при засилен интерес и в активен диалог, като учениците задаваха въпроси по разглежданите теми и участваха в дискусии, свързани с възможностите за обучение, реализация и развитие във висшето образование, казаха от Академията.

Планира се подобни инициативи да бъдат организирани и в други български училища в страната с цел разширяване на диалога между академичната общност и бъдещите кандидат-студенти, допълниха от образователната институция.

В началото на месеца Свищовската академия и Националната търговско-банкова гимназия в София сключиха меморандум за сътрудничество.