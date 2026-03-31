Демонстрации на транспортни процеси с радиоуправляеми превозни средства бяха проведени в Русенския университет

Демонстрации и симулации на транспортни процеси с радиоуправляеми превозни средства бяха организирани в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Евлоги Каменов от професионалния клуб RC Scale & Trucks Construction Bulgaria коментира за БТА, че част от моделите са направени изцяло от нулата по проект на членовете на клуба.

„Това са някои готови модели, които отчасти се сглобяват. Към тях има доста преправяния, защото търсим по този начин да постигнем максимален реализъм с реалната техника, но две-три от машините тежка техника – кран, багер, те не са модели, които могат да се закупят. Те са направени handmade, ръчна изработка изцяло, и са по реален проект на истинска техника, доста са мащабни и интересни като проект“, каза за БТА Евлоги Каменов от RC Scale & Trucks Construction Bulgaria.

Проявата беше част от традиционния Ден на специалностите на Транспортния факултет на висшето училище, който събра на едно място студенти, докторанти, ученици от професионалните гимназии в Русе, както и представители на водещи фирми и организации в сферата на транспорта, логистиката и управлението.

Приветствия към гостите на събитието отправиха деканът на факултета доц. д-р Димитър Грозев, ректорът доц. д-р Десислава Атанасова и почетният ректор и председател на Общото събрание на университета акад. Христо Белоев.

„Това, което предстои в нашата страна - развитието на транспорта, свързаността, изграждането на магистрали, на пътища, вие сте свързани именно с тези въпроси“, отбеляза акад. Белоев.

Транспортният факултет е създаден през 1987 г. и предлага обучение в бакалавърска степен по „Транспортна техника и технологии“ и „Технология и управление на транспорта“, шест магистърски, както и пет докторски програми.