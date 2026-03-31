Родолюбци обновиха осветлението на 162-годишния храм в кубратското село Каменово

В навечерието на Великден малкото село Каменово стана пример за доброта и родолюбие. Двама местни жители – 30-годишният Стефан Иванов и 37-годишният Стоян Йовчев направиха жест към родното си място, като със собствени средства и труд осветиха фасадата на църквата „Свето Успение Богородично“, съобщиха от Община Кубрат.

Двамата закупиха и поставиха външно LED осветление, благодарение на което храмът вече няма да потъва в тъмнина след залез, посочват от Общината.

Църквата има дълга история. Тя е построена през 1864 г., а година по-късно е завършена с общите усилия на местните хора. През 1873 г. е осветена и оттогава насам остава важен духовен център за селото. Идеята за обновяването идва от желанието да се запази този дух, заявяват от общинската администрация.

За Стефан Иванов това не е първата подобна инициатива. През 2022 г. с негова инициатива и финансиране бе издигнат висок шестметров кръст над селото като символ на вярата и единството.

Председателят на църковното настоятелство отец Светослав Светославов от Кубрат изрази благодарност към инициаторите и към кмета на селото Стефко Михнев за подкрепата при реализирането на идеята. Според него подобни жестове са от ключово значение за съхраняването на българския дух в съвременното ежедневие.

За да бъде храмът по-достъпен, той ще бъде отворен за посетители всяка неделя по обяд, допълват от Общината.

С доброволни дарения и труд на местните хора през миналата година беше обновен и храмът "Св. Троица" в лознишкото село Каменар.