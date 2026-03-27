Групата за автентичен фолклор „Чилновските баби" от Русенско ще отбележи 40 години от създаването си с концерт

Групата за автентичен фолклор „Чилновските баби" от русенското село Чилнов ще отбележи утре, 28 март, 40 години от създаването си с концерт в град Две могили. Това съобщи за БТА ръководителят на формацията Стефка Атанасова.

На сцената ще се изявят 15 фолклорни състава от Русенско, както и български женски квартет от Виена.

„През тези 40 години сме имали много участия в страната и чужбина. С „Чилновските баби" българският дух прекоси хиляди километри и оживя в сърцата на нашите сънародници от Украйна, Швеция, Испания, Гърция, Босна и Херцеговина, Англия, Турция, Чехия, Франция и Румъния. Предстои ни и участие в единайсетия събор „На мегдана на другата България", който ще се състои през месец май в Мюнхен, Германия", каза Стефка Атанасова.

По думите й всички тези срещи са среща с корена, със спомена, с онова, което ни прави българи, където и да се намираме.

След решение на Общинския съвет в Две могили отбелязването на 40-годишнината от създаването на групата за автентичен фолклор „Чилновските баби" е заложено в културния календар на Общината. Формацията е носител на множество награди от участия във фолклорни фестивали и събори у нас и в чужбина.