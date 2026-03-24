Панихида по повод 140 години от смъртта на Добри Чинтулов ще бъде отслужена на 27 март в Сливен

Панихида по повод 140 години от смъртта на Добри Чинтулов ще бъде отслужена на 27 март (петък) от 10:00 часа на гроба му в Новоселските гробища в Сливен. Това съобщиха от Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен.

Организатори на възпоменателното събитие са музеят, Сливенска света митрополия и ППМГ „Добри Чинтулов“.

Добри Чинтулов е роден е през 1822 г. в Сливен. Получава образование в родния си град, а по-късно заминава за Одеса, където учи и завършва Херсонската духовна семинария през 1849 г. След завръщането си в Сливен през 1850 г. е учител и допринася за създаването на първото класно училище в града и въвеждането на нови учебни предмети. Съставя и учебници, по които се обучават неговите ученици. През 1871 г. е избран за делегат на Първия църковно-народен събор в Цариград от областите Сливен, Ямбол, Айтос и Карнобат. През 1872 г. е учител в Сливенското главно училище и надзирател на всички сливенски училища. През същата година е член на Частния революционен комитет в Сливен с председател Михаил Греков. Чинтулов е автор на редица патриотични стихотворения, сред които „Вятър ечи, Балкан стене“ и „Стани, стани, юнак балкански“, превърнали се в едни от най-популярните български възрожденски песни. Той е сред основателите е на читалище „Зора“ в Сливен. След Освобождението се включва в управлението на града. Биографичната информация е по данни на Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“ – Сливен.