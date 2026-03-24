Съюзът на българските художници организира публични разговори, посветени на големи изложби

Снимка: СБХ
София,  
24.03.2026 10:47
 (БТА)

Съюзът на българските художници (СБХ) организира нова поредица от модерирани публични разговори по повод големи изложби, експонирани в залите на професионалната организация. Първият разговор е посветен на мащабната експозиция на секция „Живопис“ – „Прекрасни дни“ и ще се състои на 26 март от 17:00 часа в зала 1А на столичната ул. „Шипка“ 6 , съобщават от СБХ.

Експозицията „Прекрасни дни“, която беше открита на 6 март и продължава до 6 април, очертава профила на съвременната живопис. Събитието е едно от най-знаковите за секция „Живопис“ към СБХ, организира се на всеки две години и представя широк художници, тенденции и стилове, се казва в прессъобщението.

В изложбата участват 144 автори от цяла България, връчени бяха четири награди и обявени шест номинации - Валентин Дончевски, Гергана Минкова, Ангеларий Димитров, Петя Денева, Юлиана Текова и Явор Костадинов. Призът на архитектурно студио Zoom отиде при Румен Читов, наградата на СБХ прие Думисани Карамански и наградата за млад автор взе Елена Велкова.

Разговорът ще открият проф. Станислав Памукчиев – председател на секция „Живопис“, и проф. Петер Цанев  – член на секцията, модератор на събитието ще е Румена Калчева, секретар на секция „Критика“ към СБХ. В коментарната част ще се включат членовете на журито към изложбата „Прекрасни дни“ и отличените в нея художници, казват от екипа на СБХ.

Към 11:03 на 24.03.2026 Новините от днес

