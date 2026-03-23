Домът на културата в Гоце Делчев бе домакин на концерта „60 нюанса обич“ на Константин Пашкулев и приятели

Концертът „60 нюанса обич“ на Константин Пашкулев и приятели се състоя тази вечер в Дома на културата в Гоце Делчев. Събитието бе посветено на 60-годишния юбилей на изпълнителя. В програмата се включиха още Боряна Карпузова, Ирина Паскалева, Дани Ралева, Магдалена Георгиева и Руши Макаринов, а специално участие взеха Бояна Карпатова и Володя Стоянов. Музикалната постановка беше на Стоян Джамбазов – Джемби.

Концертът бе организиран със съдействието на Община Гоце Делчев и беше със свободен вход. Събитието предложи разнообразна програма от музикални изпълнения, част от които бяха по текст на Константин Пашкулев. Представени бяха песни в различни жанрове, като акцент беше поставен върху авторското му творчество.

По повод юбилея Константин Пашкулев получи поздравителен адрес от кмета на община Гоце Делчев Владимир Москов. В него се посочва, че годишнината е повод за равносметка и признание за приноса му като поет, творец, педагог и общественик в културния живот на общината. Отправени бяха пожелания за здраве, вдъхновение и бъдещи творчески успехи.

Константин Пашкулев е роден на 23 март 1966 г. в Гоце Делчев. Завършил е българска филология и история в Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград, както и журналистика в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Автор е на около 20 книги, сред които стихосбирки, научна монография, повест, роман и камерни пиеси. Негови текстове са използвани за създаването на редица песни в областта на поп, рок и фолклорната музика, представяни на фестивали като „Пирин фолк“ и в национални конкурси.