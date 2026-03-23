Давид Линкс, „Акустична версия“ и Петър Славов се включиха в Plovdiv Jazz Fest с концерт в Епископската базилика на Филипопол

Епископската базилика на Филипопол бе сцена на концерт на белгийския изпълнител Давид Линкс и „Акустична версия“, част от програмата на първото пролетно издание на Plovdiv Jazz Fest. Заедно с пианиста Антони Дончев и барабаниста Христо Йоцов от „Акустична версия" свири и контрабасистът Петър Славов.

Преди това в Националния пресклуб на БТА в Пловдив бе сключен дългосрочен партньорски договор за отразяването на Plovdiv Jazz Fest между Българската телеграфна агенция (БТА) и „Блу Ем“, организатор на музикалния форум. Документът бе подписан от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и Мирослава Кацарова – управител на „Блу Ем". Те чуха на живо изпълненията на Давид Линкс, „Акустична версия“ и Петър Славов.

Линкс - композитор, текстописец, продуцент и мултиинструменталист, е признат за един от най-характерните европейски гласове в джаз музиката, казват от Plovdiv Jazz Fest. Още от ранните си тийнейджърски години той е повлиян от известни музиканти в този жанр като американския барабанист Кени Кларк, с когото среща благодарение на своя кръстник Нейтън Дейвис. Това поставя началото на международната кариера на Давид Линкс. Работил е с музиканти като Дидерик Виселс, Паоло Фрезу, Мария Жоао, Кларк Тери, Кени Уилър, Марк Мърфи, Джони Грифин, Рой Айърс, Тигран Хамасян, Ран Блейк и др. Сред най-известните албуми на белгиеца са Up Close, A Lover's Question, Follow the Songlines, Be My Guest. Отличен е с множество награди, сред които през 2019 г. получава Victoire du Jazz за албума си Skin in the Game, през 2017 г. Prix Octave d'Honneur в Белгия за цялостната си кариера, Prix Edison за най-добър албум на 2017 г. (за Brel с Brussels Jazz Orchestra), отбелязват организаторите.

Петър Славов, който освен контрабасист, е композитор, аранжор и преподавател, има изяви в някои от най-престижните зали и фестивали в повече от 40 страни на пет континента. След като получава стипендия от колежа „Бъркли“ в Бостън през 1999 г., той напуска България. След като завършва през 2002 г., Славов свири и записва с творци като Джо Ловано, Куинси Джоунс, Джордж Гарзон, Пол Уинтър, Кевин Махогани, Елио Вилафранка, Алфредо Родригес и др. През 2013 г. Петър Славов написа произведението си Gone за джаз трио и камерен оркестър. То беше представено тогава на музикалния фестивал „Варненско лято“, припомнят от Plovdiv Jazz Fest.

Plovdiv Jazz Fest е създаден през 2015 г. За десет години през сцената му са участвали артисти с легендарен статут като Ян Гарбарек, Джон Скофийлд, Дейв Холанд, Брад Мелдау трио, Джо Ловано, Антонио Санчес и Тана Алекса, Дейв Уекъл, Майк Стърн, Ричард Бона, Джоуи Калдерацо, Денис Чеймбърс. От 2019 г. организаторите му работят съвместно с Пловдивската опера, като са реализирани концерти на Лиз Райт, Стейси Кент и Даян Рийвс.

Фестивалът се организира от „Блу Ем" ЕООД на принципа на публично-частната инициатива, подкрепен е от Община Пловдив и е част от Културния календар на града от самото му създаване.