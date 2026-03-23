Ненчо Илчев представи в Лом спектакъла „Смях в повече“ като част от фестивала „Смехотерапия“

Известният комедиен актьор Ненчо Илчев представи късно тази вечер в Лом спектакъла „Смях в повече“ в рамките на фестивала „Смехотерапия. Седем дни на хумора и сатирата в Лом“.

В препълнената зала на Народно читалище „Постоянства 1856 година“ зрителите видяха скечове, фокуси, откъси от филми и театрални постановки, в които играе Ненчо Илчев, чуха много вицове и закачки и се смяха от сърце в продължение на час и половина.

Фестивалът „Смехотерапия. Седем дни на хумора и сатирата в Лом“ беше открит днес с изложба на карикатуриста Георги Чаушов, който е родом от Лом.

Фестивалът ще продължи до 29 март, като всеки ден ще има спектакли, хумористични театрални представления за деца и възрастни, литература, визуални изкуства, фолклор, улични изпълнения, съвременен стендъп и игрови форми. Програмата предвижда в продължение на една седмица културни пространства и открити сцени в Лом да се превърнат в извор на смях и така жителите и гостите на града да преживеят лечебната сила на комедийното изкуство като зрители, участници и сътворци, посочват организаторите.

В „Смехотерапия“ участват известни комедийни артисти и майстори на хумористичното слово като Краси Радков, Димитър Туджаров-Шкумбата, Ненчо Илчев, Деси Бакърджиева, Кирил Милушев, Цветелина Цветкова – Лейди Гергана, Дедо Скръц, Николай Фенерски, Ели Лозанова, Георги Костадинов. Предвидени са и театрални представления за деца – „Смелите пчелички“ на столичния куклен театър „Кошер“ и „Ламята от улица „Войтешка“ по Карел Чапек на Държавен куклен театър - Видин.

Деца и родители ще могат да участват заедно в изявите „Смешна щуротека“ и „Весела надпревара“.

Фестивалът се провежда по проект „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“, финансиран от Националния план за възстановяване и устойчивост и Национален фонд „Култура" с общо 104 993,61 лева, както и със собствено финансиране на Община Лом от 26 248,31 лева. По същия проект на Общината досега бяха реализирани още три инициативи за организиране на изложби за почитане на известни личности, за честване на Националния празник Трети март, за коледни ритуали, предстои и фолклорен фестивал „Дългошевска пролет“. Изпълнители на отделните проекти са оператори в сферата на културата и забавата, съобщиха от Община Лом.