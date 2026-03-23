В Несебър беше представена визията за опазване на старата част на града

Кореспондент на БТА в Бургас Станимир Димитров
В Несебър беше представена визията за опазване на старата част на града
В Несебър беше представена визията за опазване на старата част на града
Снимка: Община Несебър, пресцентър
Несебър ,  
23.03.2026 16:56
В Несебър беше представена визията за опазване на Стария град, който е част от световното наследство в списъка на ЮНЕСКО. Това съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. Документът е разработен по настояване на Комитета за световно наследство и е първа стъпка от процеса на обществени консултации, предшестващи приемането на План за опазване и управление на Старинен град Несебър.

На събитието присъстваха кметът на община Несебър Николай Димитров, зам.-министърът на културата Александър Трайков, директорът на Националния институт за нематериално културно наследство арх. Алис Исмаилова, архитекти, археолози, експерти и граждани.

Визията, която обхваща периода до 2045 г., цели да дефинира мерки и дейности за устойчивото опазване на Старинен Несебър. Тя поставя в центъра интегрален подход към съхраняването на историческото и културното наследство в съчетание с нуждите на съвременния живот и икономическото развитие. Документът стъпва върху концепцията за „исторически градски пейзаж", която интегрира археологическото наследство, средновековните църкви, възрожденската архитектура, традиционната градска структура и морския ландшафт. Визията предвижда мерки за ограничаване на неблагоприятните въздействия, възстановяване на историческата градска среда и цялостно подобряване на управлението.

Община Несебър призовава собствениците на къщи, които са паметници на културата, да кандидатстват за средства от Общински фонд „Култура" за подпомагане на проектирането за възстановяване, ако е необходимо такова.   

