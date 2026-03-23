Домът на културата в Кърджали организира празничен концерт за първа пролет

С концерт по повод настъпилата пролет Домът на културата в Кърджали по традиция ще зарадва жителите и гостите на родопския град, съобщават от институцията.

Сценичната изява със заглавие „Пролетта е дошла” е на Школата по изкуствата при културната институция и ще се проведе на 24 март. Със своя талант на сцената ще се качат ученици от класовете по пиано с преподаватели Димитър Ганев, Росица Духленска, Дарена Чавдарова и Христина Мачикян, от класа по китара на Илхан Идриз.

Публиката ще се наслади на вокалните изпълнения на възпитаниците от класа по народно пеене с преподавател Поля Стефанова и от класа на Радостина Желева по поп и джаз изпълнителско майсторство.

В програмата са включени творби на предкласически, класически и съвременни композитори като Хендел, Чайковски, Шостакович, Панчо Владигеров. Ще прозвучи и изпълнение на „Бохемска рапсодия” на Queen.

С виртуозни изпълнения на сцената на Дома на културата ще се изявят малките танцьори от Детския танцов състав „Орфейче” с ръководител Гинка Захариева.