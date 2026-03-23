Мексиканската писателка София Сеговия представя романа си „Шепотът на пчелите“ в България

Мексиканската писателка София Сеговия ще представи романа си „Шепотът на пчелите“ на 28 март от 17:30 ч. в зала „Зимна градина“ на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (ИЕФЕМ-БАН), съобщиха от института.

Водещ на събитието ще бъде Христина Тодорова – книжен блогър и инфлуенсър.

Мексиканската писателка София Сеговия, преведена на повече от 20 езика, идва в България за фестивала „Литературен прожектор: истории от бъдещето“. След срещи с читатели във Варна на 25 март и Шумен на 26 март, обиколката на Сеговия ще завърши в София.

Събитието ще бъде съчетано с тематичната изложба „Благата пчелица“ на Националния етнографски музей. Гостите ще могат да разгледат рисунки на деца от цяла България, вдъхновени от пчелите и тяхната важна роля за природата, а след това ще научат повече за вълнуващия исторически роман.

Партньор на събитието ще бъде и мексиканската културна институция в София – Casa de Mexico, които ще подготвят традиционни мексикански ястия.

Литературните срещи се осъществяват по проект „Истории от бъдещето“ с финансовата подкрепа на Националния фонд „Култура“.

Партньори на събитието са Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“ – Варна, Националният етнографски музей (ИЕФЕМ - БАН), Casa de México en Bulgaria.

София Сеговия е родена в Монтерей, Мексико през 1965 г. Тя е писателка и сценаристка. Завършва журналистика в университета в Монтерей и публикува първия си роман, Noche de Huracán, през 2010 г. През 2015 г. излиза романът El murmullo de las abejas („Шепотът на пчелите“), който ѝ печели признанието „литературно откритие на годината“ и влиза в класацията с най-продаваните книги в Мексико.

/КБ