Гръцкият писател Никос Панайотопулос ще представи в Стара Загора романа си „Генът на съмнението"

Гръцкият писател Никос Панайотопулос ще гостува днес в Стара Загора и ще представи романа си „Генът на съмнението“, съобщават от Регионалната библиотека „Захарий Княжески“, домакин на третото издание на фестивала „Литературен прожектор“.

Никос Панайотопулос е роден през 1963 г. в Атина. Той е автор на сборниците с разкази „Вината на материалите“, „Почерк“ и „Неспокойни тела“, както и на романите „Дневникът на един извънземен“, „Генът на съмнението“, „Икона“, „Децата на Каин“ и „Съвсем сам“. Пише и сценарии за кино и телевизия от 90-те години, като негови филми са отличавани на фестивали в Гърция и чужбина. Произведенията му са превеждани на редица езици.

Романът „Генът на съмнението“ излиза през 2024 г. на български в превод от Ирена Алексиева.

Третото издание на фестивала „Литературен прожектор“ на Варненската библиотека започна преди дни в морския град. За първи път той е пътуващ. По инициатива на издатели, партньорски институции и организации негови гости се срещнат с публика и в София, Стара Загора и Шумен.