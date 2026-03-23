Българската телеграфна агенция и Пловдив Джаз Фест ще сключат договор за партньорство

Българската телеграфна агенция (БТА) и „БЛУ ЕМ“ ЕООД ще сключат днес, 23 март, дългосрочен партньорски договор във връзка с Пловдив Джаз Фест. Събитието ще се състои в националния пресклуб на БТА в Пловдив. Документът ще бъде подписан от генералния директор на БТА Кирил Вълчев и управителя на „БЛУ ЕМ“ ЕООД Мирослава Кацарова.

След това в Епископската базилика на Филипопол ще се проведе концерт на Давид Линкс и „Акустична версия“ в рамките на първото пролетно издание на Plovdiv Jazz Fest, съобщиха организаторите. Българската група „Акустична версия“ е основана от пианиста Антони Дончев и барабаниста Христо Йоцов, като в концерта ще участва и контрабасистът Петър Славов.

Събитието е с вход свободен. Поради интерес към концерта бяха разпространени предварителни безплатни билети, които са изчерпани. При наличие на свободни места в Епископската базилика на Филипопол ще се допуска публика без билети до запълване на капацитета, допълват организаторите.

Първото пролетно издание на Пловдив Джаз Фест (Spring Edition) се организира от „БЛУ ЕМ“ ЕООД.

Фестивалът се реализира по проект „Отново заедно“ по процедура „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU чрез Механизма за възстановяване и устойчивост по Националния план за възстановяване и устойчивост, администриран от Национален фонд „Култура“.

Събитието се провежда с подкрепата и партньорството на Община Пловдив, Национален фонд „Култура“, Българска банка за развитие, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Bee Bop Café, Епископската базилика на Филипопол и Vintage Sound Factory.

Медийни партньори са Jazz FM, БТА, Katra FM, „Въпреки“, „Виж“, „Лицата на града“, How2Plovdiv, Plovdiv Time, Traffic News и „Под тепето“.