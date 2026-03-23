Ловешкото женско дружество „Благодетел“ отбелязва днес 150-годишнината си с концерт на Плевенската филхармония

Ловешкото женско дружество „Благодетел“ отбелязва 150-годишнината си с концерт от националното турне „За тебе бях дихание…“ на Плевенската филхармония днес, 23 март, в Ловчанско читалище „Наука – 1870 г.“, съобщи за БТА председателят Камелия Стойкова.

В програмата участват композиторите Красимир Гюлмезов и Светослав Лобошки, заедно с Чавдар Вълков (цигулка), Георги Цветков (бас китара), Димитър Митев – Дънди (ударни) и струнен секстет на филхармонията. Публиката ще чуе нови аранжименти на популярни песни като „За тебе бях“, „Що ли те чакам още“, „Лятна жълта рокля“, „Любов в сегашно време“ и други.

Вече 30 години от своето възстановяване женско дружество „Благодетел“, първоначално с благотворителни балове, а от три години с концерти и спектакли набира средства за деца, останали без един или двама родители.

Дейността на дамите в дружеството е продължение на 150-годишна традиция, чията история разказа за БТА Стойкова.

ЕДНО ОТ ПЪРВИТЕ В СТРАНАТА

Ловешкото женско дружество е едно от първите четири създадени в страната. Другите са били в Лом, Търговище и в Железник. Началото е поставено през 1876 г. от Анна Предич Радославова, която е с унгарско-сръбски произход.

Първоначално тя се установява в Търговище, където се включва в местния революционен комитет, чийто председател е бил ловчалията Михаил Радославов, с когото се влюбват. Той е брат на Васил Радославов, който е бил два пъти министър-председател на България.

След като Михаил Радославов е разкрит и осъден от османската власт, е заточен три години в Мала Азия. Тогава той помолва Предич да се премести в Ловеч с двете си деца от покойния й първи мъж, за да се грижи за болния му баща.

Установява се в родния град на Радославов през 1873 година с трите си деца, които са и от първия й покоен съпруг. Първоначално става учителка в Съйковото класно училище, което е било девическо. Знаела е два езика - френски и руски, и освен редовните часове, които е имала с децата, е работила с тях и извънкласно.

Тя е насочвала ученичките си не само към активно изучаване на чужди езици, но ги е учела и на ръкоделие, готварство и други умения. Искала е да ги издигне по-високо в обществото, да не бъдат само домакини.

По този начин през 1876 година създава ученическо дружество „Наука“. Постепенно след неделните литургии освен ученичките са идвали и техните майки. Присъствали са на различни лекции - по медицина, по отглеждане на деца, обучителни, което привлича интереса и на жените, разказа още Стойкова.

АННА ПРЕДИЧ ГО ОГЛАВЯВА

По думите й през 1888 година женското дружество придобива името „Благодетел“, чийто председател е Анна Предич Радославова.

Тя умира 1892 година и е погребана в двора на църквата „Успение Богородично“ под ловешката крепост, където има неин паметник и до днес.

Предич се отказва по-рано от председателското място поради семейни причини, след което друга дама става председател на дружеството.

То е развивало изключително активна дейност от неговото основаване до 1945 година. Шест години по-късно с указ са закрити всички благотворителни дружества в България, като са преминали към Отечествения фронт и цялото недвижимо имущество е национализирано.

„За този голям период са извършвали много дейности в съответствие с обществено-икономическата среда, в която са живеели. По време на Априлското въстание Предич със свои ученички ушива знаме за революционния комитет в Ловеч. След това са подпомагали самите участници във въстанието, като са изпращали колети с храна, цигари, различни дребни неща, които са им били необходими за бита. След като въстанието е потушено, много хора остават инвалиди, а децата сираци. Тогава те започват да си грижат за тях. Организирана е и безплатна трапезария. Също са подпомагали с хранителни продукти болниците, изпращали са колети и са събирали пари за районите, в които Априлското въстание е било потушено - предимно в Южна България.“, заяви още Стойкова.

Тя добави, че благотворителните акции са продължили по време на Междусъюзническата война, Първата и Втората световна война. Тогава дружеството е подпомагало семействата на мъжете на фронта, а също вдовици и сираци.

В един момент от „Благодетел“ решили да направят благотворителна столова, за която им е било необходимо място. Тогава е имало още едно дружество - „Безплатна хранителна столова“, което „Благодетел“ постоянно са подпомагали да осигуряват храна за деца без родители.

По данни на Държавния архив през първата година са се хранили между 20 и 40, а втората достигат до 200 сираци.

През 1926 година с указ на Народното събрание на двете дружества се даряват 700 квадратни метра земя на улица в Ловеч.

Стойкова разказа още, че след като земята е дарена, е започвал строежът. През 1905 година в София е изградено Ловешко културно-благотворително дружество, в което са членували почти всички жители на Ловеч, родени в града, но живеещи в столицата. Те също много са подпомагали женското дружество. По този начин за периода от 1926 г. до 1930 г., когато е открита благотворителната ученическа трапезария, те събирали около 290 хиляди лева тогавашни пари и така „Благодетел“ успява да завърши своя проект.

ДЕЙНОСТТА МУ ИМА ТРИ НАСОКИ

Дейността на дружество „Благодетел“ по онова време е насочена към революционна, просветна и благотворителна дейност. „Благотворителната е свързана с балове и набиране на средства“, посочи още Камелия Стойкова.

Последната председателка преди дружеството да прекрати дейност е била Весела Съева. По нейно време се изгражда благотворителна ученическа трапезария.

Сред като 1945 г. дружеството преустановява дейност, тя прибира и съхранява архива, който е бил в дома си.

Близо половин век по-късно дъщерята й Лиляна Съева го дарява на Държавен архив и оттам черпим информация за женското дружество „Благодетел“.

ВЪЗСТАНОВЕНО Е ПРЕЗ 1996 ГОДИНА

По-късно работещите в Архива Поля Върбанова и Пенка Чернева проявяват интерес и подемат инициатива дружеството да бъде възобновено. Това става 1996 г. – на 120-тата годишнина от създаването на дружеството. Първият председател е Стефка Желева.

„За тези 30 години от новата история на дружеството не сме успели да достигнем размаха и мащаба на дамите преди нас. Похвално е, че въпреки времето, в което живеем, толкова много жени се отзовават и стават съмишленички на дружество „Благодетел“. Всяка от тях допринася с това, с което е способна и може да бъде активна и полезна“, каза Юлиана Близнакова, която е част от дружеството.

Тя обясни още, че след възстановяването му дейността на „Благодетел“ е свързана с организиране на благотворителни кампании под формата на различни видове събития и набирането на средства за подкрепа на деца, останали без един или двама родители.

„Подпомагаме предимно в категории ученици и студенти, които да трябва да отговарят на съответните условия“, посочи Близнакова.

През тези години от възраждането на „Благодетел“ дамите от дружествата организирали благотворителни балове за набиране на средства. Разигравал се е и търг на картини, дарени за каузата от ловешки художници.

Баловете били съпътствани и с музикална програма. Сред изпълнителите са били Маргарита Хранова, Ангел Заберски, Васил Петров, Ваня Костова, „Трио Сопрано“, трио „Тенорите“, „Ева Квартет“, разбира се, и ловешки изпълнители.

След пандемията дамите в дружеството решават вместо балове да предложат на своите дарители благотворителни спектакли и концерти. В града вече са били Виктор Калев с постановката си „Грамофон“, певицата Деси Добрева, а тази година публика ще се наслади на изпълненията на композиторите Красимир Гюлмезов и Светослав Лобошки в съпровод с Плевенската филхармония.

„Тези дарения до стотинка отиват изцяло и единствено за децата, на които сме посветили дейността си“, каза Близнакова.

По думите й през последната година са подпомогнати осем деца и младежи със стипендии. „Отделно сме подкрепили всяко дете, за което сме получили информация, че има нужда от помощ“, добави тя.

НАЧИН НА МИСЛЕНЕ

„Да си благотворител е начин на мислене. Това означава, че си готов да си съпричастен, да подкрепиш и да помогнеш заради нуждата, а не за да кажеш „аз“. Човек трябва да е благотворителен, защото никой не знае кога и в каква ситуация може да изпадне. Трудно е обаче да бъдеш благодетел в днешно време, заради всичко негативно, което ни заобикаля и променя мисленето ни. Не е нужно непрекъснато да даряваш. Не е нужно и средства да даряваш. Достатъчно е дори да дадеш кураж и да подкрепиш, когато трябва с точното поведение и с точната дума. Благодетелност не значи финансиране, заяви още Юлиана Близнакова.