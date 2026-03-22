Варненската опера отдава почит към паметта на тенора Никола Николов със специален концерт

Варненската опера отдава почит към паметта на тенора Никола Николов с концерт, посветен на неговото изключително наследство и принос към оперното изкуство, съобщават от институцията.

Събитието ще събере на една сцена изявени изпълнители на оперния театър като солистите Ирина Жекова, Пламен Райков, Пламен Димитров, Деян Вачков и Гео Чобанов. Специални гости са тенорът Борис Луков и пианистката Вилиана Вълчева. Те ще представят откъси от обичани опери и вокални шедьоври на европейската музикална класика.

Програмата включва арии и дуети от творби на Верди, Гуно, Пучини, Джордано, Рахманинов, Доницети, както и популярни произведения от Франц Лехар, Франц Шуберт, Салваторе Кардило, Руджеро Леонкавало и Родолфо Фалво. Сред избраните произведения са оперите „Сицилиански вечерни“, „Трубадур“, „Фауст“, „Тоска“, „Андре Шение“, „Алеко“, „Дон Паскуале“.

Акценти са ариите на Каварадоси E lucevan le stelle от „Тоска“ в изпълнение на Борис Луков, на Жерар от „Андре Шение“, представена от Пламен Димитров, както и на Маргарита от „Фауст“, която публиката ще чуе от Ирина Жекова. Деян Вачков ще изпълни ария на Джовани да Прочида от „Сицилиански вечерни“ и на Алеко от едноименната опера на Рахманинов. В програмата са включени дует на Леонора и граф ди Луна от „Трубадур“ и дует на Норина и Малатеста от „Дон Паскуале“. Концертът ще завърши с популярни неаполитански песни.