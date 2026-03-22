Варненската библиотека представя изложба с актуални творби на 17 илюстратори в рамките на фестивала „Литературен прожектор“

Изложбата „(Не)възможни образи“ е подредена във Варненската регионална библиотека „Пенчо Славейков“ в рамките на третото издание на фестивала „Литературен прожектор“, който е под мотото „Истории от бъдещето“ и е посветен на фантастичните жанрове.

Показани са работи на 17 варненски художници, които творят активно в настоящия момент в сферата на илюстрацията, комикса, анимацията, дизайна на игри, каза за БТА експертът от библиотеката Анна-Мария Попова. Тя е подготвила експозицията заедно със свои колеги и с помощта на куратора Силвия Иванова. Селектирали са участниците сред над двеста творби, постъпили след отворена покана.

Всеки автор присъства с по пет произведения, правени от 2023 г. до днес. Това е било условие на организаторите, за да се покаже чрез най-нови актуални неща как младите художници развиват стила си. Някои от рисунките не са поръчкови, а концептуални, лично творчество на авторите. Има и такива, които са направени специално за изложбата, уточни Попова.

По думите на кураторката селекцията е ориентирана в пет основни теми - съвременният поглед към класически мотиви и фолклорно наследство; изграждането на утопии и антиутопии, задаващи въпроси за заобикалящия ни свят; спекулативният поглед към бъдещето, в което границата между човешко и изкуствено се размива; комиксът и концептуалното изкуство като медия за динамично разказване на истории; както и фантастичните светове, насочени към деца и младежи.

Много от представените автори имат международни награди, творят за чуждестранни издателства и техните работи не стигат до българската публика, но сега във витрините могат да се видят издания, реализирани от варненските илюстратори, както и ръчно правени скици, предоставени от тях специално за събитието, добави Попова.

Представени са художниците Адриана Христова, Александра Желязкова, Веселин Чакъров, Йордан Павлов, Десислава Георгиева, Дияна Нанева, Димана Георгиева, Елизавета Белова, Катрин Ефтимова, Милена Симеонова, Илина Найденова, Пламена Крумова, Ралица Витанова, Светослав Петров, Славена Симеонова, Теодор Мирчев, Цвета Петрова.

Експозицията ще остане в библиотеката до 24 април.