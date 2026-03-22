Варненската библиотека представя изложба с актуални творби на 17 илюстратори в рамките на фестивала „Литературен прожектор“

Кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Варненската регионална библиотека „Пенчо Славейков“ представя изложба „(Не)възможни образи“ с работи на 17 варненски илюстратори. Снимка: кореспондент на БТА във Варна Валентина Добринчева
Варна,  
22.03.2026 10:31
 (БТА)

Изложбата „(Не)възможни образи“ е подредена във Варненската регионална библиотека „Пенчо Славейков“ в рамките на третото издание на фестивала „Литературен прожектор“, който е под мотото „Истории от бъдещето“ и е посветен на фантастичните жанрове. 

Показани са работи на 17 варненски художници, които творят активно в настоящия момент в сферата на илюстрацията, комикса, анимацията, дизайна на игри, каза за БТА експертът от библиотеката Анна-Мария Попова. Тя е подготвила експозицията заедно със свои колеги и с помощта на куратора Силвия Иванова. Селектирали са участниците сред над двеста творби, постъпили след отворена покана. 

Всеки автор присъства с по пет произведения, правени от 2023 г. до днес. Това е било условие на организаторите, за да се покаже чрез най-нови актуални неща как младите художници развиват стила си. Някои от рисунките не са поръчкови, а концептуални, лично творчество на авторите. Има и такива, които са направени специално за изложбата, уточни Попова.

По думите на кураторката селекцията е ориентирана в пет основни теми - съвременният поглед към класически мотиви и фолклорно наследство; изграждането на утопии и антиутопии, задаващи въпроси за заобикалящия ни свят; спекулативният поглед към бъдещето, в което границата между човешко и изкуствено се размива; комиксът и концептуалното изкуство като медия за динамично разказване на истории; както и фантастичните светове, насочени към деца и младежи.

Много от представените автори имат международни награди, творят за чуждестранни издателства и техните работи не стигат до българската публика, но сега във витрините могат да се видят издания, реализирани от варненските илюстратори, както и ръчно правени скици, предоставени от тях специално за събитието, добави Попова.

Представени са художниците Адриана Христова, Александра Желязкова, Веселин Чакъров, Йордан Павлов, Десислава Георгиева, Дияна Нанева, Димана Георгиева, Елизавета Белова, Катрин Ефтимова, Милена Симеонова, Илина Найденова, Пламена Крумова, Ралица Витанова, Светослав Петров, Славена Симеонова, Теодор Мирчев, Цвета Петрова.

Експозицията ще остане в библиотеката до 24 април. 

Свързани новини

27.03.2024 10:04

Изложба във Варненската градска галерия представя 23 от знаковите имена на българския комикс

Третата национална изложба на българския комикс гостува с избрани пана на 23-ма творци в Градската художествена галерия „Борис Георгиев” във Варна до 15 април. Тя пристига в града по покана на фестивала „Литературен прожектор“, организиран от
22.03.2024 13:28

Създаването на периодични издания ще помогне за по-големия интерес към българския комикс, смятат автори в жанра

Липсата на български периодични комикс издания е пречка за по-доброто възприемане на това изкуство у нас. Такова мнение изразиха пред БТА майсторите в жанра Петър Станимиров, Веселин Чакъров, Иван Беров и Марин Трошанов. Те гостуват във Варна в
21.03.2024 20:01

На рождения си ден Варненската библиотека даде старт на фестивала „Литературен прожектор“

Варненската регионална библиотека „Пенчо Славейков“ отбеляза днес своята 141-годишнина. На празника в институцията бе даден старт на фестивала „Литературен прожектор“, акцент в който е гостуването на Третата национална изложба на българския комикс.

