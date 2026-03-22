Проф. Николай Овчаров ще представи в Ловеч книгата си „Аристокрация на Второто българско царство“, съобщи за БТА Албена Йончева от Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев“. Срещата с автора ще бъде на 24 март, вторник, в Младежкия дом в квартал „Вароша“, като входът е свободен. Организатори на събитието са Регионалната библиотека, Община Ловеч и издателство „Сиела“.

Йончева поясни, че томът е продължение на изключително успешната книга „Великите владетели на Второто българско царство“ и разглежда ролята на болярската аристокрация в управлението и развитието на българската държава през този ключов период от нашето средновековие.

„По време на събитието проф. Овчаров ще разкаже повече за своите изследвания, за малко познатите личности от българската средновековна аристокрация и за интересните истории, които стоят зад създаването на книгата. Гостите ще имат възможност да зададат въпроси и да получат автограф“, добави Албена Йончева.

По думите ѝ с този мащабен и амбициозен труд проф. Николай Овчаров доказва, че всяко парченце информация, колкото и малко да изглежда, има огромно значение в голямата картина на изчезналата великолепна средновековна българска аристокрация.