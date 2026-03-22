Виктория Пачева ще представи на 25 март в Сливен книгата си „Да намериш себе си“

Сливенската авторка Виктория Пачева ще представи на 25 март новата си книга „Да намериш себе си“ в галерия „Седем“ в Сливен. В интервю за БТА тя разказа, че премиерата е насрочена символично на Благовещение – ден, който писателката определя като подходящ за посланието на книгата.

В галерията като художествен фон ще бъде подредена изложбата живопис на Дора Куршумова „Тайните на сливенските къщи“, в която картините пресъздават не само архитектурата на старите сливенски домове, но и техния дух – спомените, историите и присъствието на хората, които са ги обитавали.

„Да намериш себе си“ е част от поредицата „Квартал 145 и приятели“, в която Пачева разказва истории, вдъхновени от стар квартал в центъра на Сливен. Според авторката това е място с особена атмосфера – със стари къщи от края на XIX и началото на XX век, големи дворове, чемширови градини и вековни дървета. През годините живеещите там хора са се превърнали в истинска общност – повече от съседи и дори повече от роднини. Връзките между тях се предават през поколенията и създават силно чувство за принадлежност и взаимопомощ.

Поредицата проследява съдбите на различни семейства от квартала, като всяка книга е посветена на една къща и хората, свързани с нея. Героите се появяват и в следващите истории, развиват се, остаряват, променят се и преминават през различни житейски ситуации, което създава усещането за общ свят, в който кварталът остава обединяващият център.

Новата книга разказва историята на жена – наследница на стара сливенска фамилия, чийто род е свързан с традиции и строг морален кодекс. В семейството поколения наред има юристи и обществени личности, но героинята се оказва „различната“, която вместо право, избира да учи ветеринарна медицина. Тя се чувства чужда в строгата семейна среда и от ранно детство търси собственото си място и идентичност, казва авторката.

Началото на историята е белязано от случка от детството – когато шестгодишната героиня прибира бездомно котенце и става свидетел на строгата реакция на баща си. Този момент поставя началото на вътрешния ѝ път към съпричастност, независимост и самоопределяне.

В книгата присъстват и нишки от други истории, свързани с рода и неговото минало.

Виктория Пачева по професия е пътен инженер. Родена е в Сливен и израства в семейство, в което книгите заемат важно място. Тя се научава да чете още на четири години, а по-късно завършва пътно инженерство и дълги години работи като проектант. Пачева разказва, че е участвала в проектирането на редица улици и инфраструктурни обекти в Сливен и региона.

Писането обаче остава нейна постоянна вътрешна потребност. Още през 80-те години започва да записва истории в тетрадки, но дълго време ги пази само за себе си. Първата ѝ книга излиза едва през 2021 г., след настояване на близки и приятели.

Авторката признава, че не се определя като писател, а по-скоро като разказвач на истории. Според нея книгите ѝ са „приказки за възрастни“, в които доброто трябва да надделява, защото в реалния живот има достатъчно трудности и разочарования.

До момента Пачева е издала осем книги, като планира още три или четири, за да завърши историите от „Квартал 145“. Част от тях вече са написани и чакат своя ред да бъдат публикувани.