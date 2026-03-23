„Нощните градини“, „Стари сметки за уреждане“ и „Игра и учене“ са сред новите заглавия в предпоследната седмица на март

„Нощните градини“ на Иван Давидков, „Стари сметки за уреждане“ на Анелия Райчева и „Игра и учене“ на Лора Спиридонова са сред новите заглавия в предпоследната седмица на март.

Книгата на Лора Спиридонова „Игра и учене. Концепции и технологии на игрово взаимодействие“ разглежда мястото на играта в предучилищното образование, съобщават от Университетското издателство „Св. Климент Охридски“.

Автор на труда е Лора Спиридонова, редактор е Иван Крумов, а дизайнът на корицата е дело на Антонина Георгиева.

Книгата подчертава предимствата на българската образователна система, в която предучилищното образование е включено като първо подготвително ниво в Националната квалификационна рамка за учене през целия живот, посочват издателите. Авторката откроява водещата роля на играта в предучилищното образование, която е не само нормативно регламентирана от законодателството, но и осмислена в хода на педагогическите изследвания върху нейната същност, привлекателност и функции в детството.

Новата си книга „Стари сметки за уреждане“ писателката Анелия Райчева ще представи от 18:00 ч. на 24 март в Чешкия център в София, съобщават домакините.

Книгата разказва за странните неща, които се случват в обичайното ежедневие на различни хора и животите им тръгват в напълно неочаквана посока. Озовали се най-непредвидено в малко село в планинска долина, потънало в забрава, те се опитват да пренаредят загадката на живота си и да спасят останките от разбитите си илюзии. Отначало съвършено непознати, те постепенно успяват да изградят свое общество, в което няма място за егоизъм, фалш и притворство. Към него биват привлечени като с магнит и хора, с които те имат стари сметки за уреждане, казват от Чешкия център в София.

Изданието „Кюрдите в Рожава - Северна и Североизточна Сирия“ от проф. Владимир Чуков разглежда политическото положение на сирийските кюрди, съобщиха издателите от „Захарий Стоянов“.

Територията с площ 52 000 кв. км, която е 25% от Сирийската арабска република е населена от приблизително 5 милиона души, представляващи между 15 и 20% от населението на цялата държава, наречена Рожава (Западен Кюрдистан) играе ключова роля за самата страна и за целия Близък Изток, казват от издателството. Значението на територията е заключено в стратегическото местоположение, но също така и в стратегическата роля, която успяват да играят сирийските кюрди, създавайки политически режим, който е безпрецедентен по своя характер по отношение на целия регион, казват издателите.

Новото издание с поезия на Иван Давидков се казва „Нощните градини“, съобщиха издателите от „Захарий Стоянов“.

Иван Давидков (1926-1990) е поет, белетрист, есеист и живописец, различна фигура в българската поезия от втората половина на ХХ век. Автор е на десетки стихосбирки, поредица от романи, сборници с есеистика, много от които са преведени на други езици. Неразделна част от творчеството му е живописта, която допълва художествените му търсения. Носител е на престижни литературни награди, сред които „Петко Р. Славейков“ и „Пейо К. Яворов“.

В ново издание от поредицата „Дълг и чест“ Панко Анчев разказва за възрожденеца Иван Селимински, съобщиха издателите от „Захарий Стоянов“

Иван Селимински (1799-1867), който е лекар по професия, е най-убедителното и красноречиво доказателство за сложността и идейното многообразие на Българското възраждане и за пътищата, които българският свят трябва да извърви, за да достигне до своята велика цел: свободата, казват издателите.

Монография, посветена на литературоведа Боян Пенев е ново заглавие в поредицата „Дълг и чест“, съобщиха издателите от „Захарий Стоянов“.

Боян Пенев е удивително явление в българското литературознание, казват издателите. Той е първият, който изгражда една истинска концептуална и богата на факти история на българската литература, показваща хода на литературния процес от края на Средновековието до Освобождението на България от османското политическо иго.

Писателката Ели Лозанова ще представи втората си книга „Обаче не стана точно така“ на 30 март в Регионалната библиотека (РБ) „Гео Милев“ в Монтана, съобщиха от културната институция.

Среща разговор за фентъзи трилогията „Ламя ЕООД“ ще се състои на 23 март от 17:30 ч. в къща музей „Баба Райна“, на ул. „Цар Освободител“ №152 в Шумен. На нея ще присъстват писателят Марин Трошанов и художникът на илюстрациите на книгите в трилогията Веселин Чакъров, съобщиха за БТА от Читателски клуб „Баба Райна“.

Сборник с научни статии, посветени на проф. д.изк. Иванка Гергова, ще бъде представен на 24 март в Постоянната експозиция „Икони“ на Градската художествена галерия – Пловдив, в Стария град, съобщават от екипа на галерията.

Проф. Петър Стоянович ще представи в Плевен книгата си, създадена в съавторство с доц. д-р Ивайло Шалафов, „Царска България (1879–1946). Българският владетелски двор (личности, длъжности, биографии)“. Това съобщи Елвира Цветанова от отдела за връзки с обществеността в Регионалната библиотека „Христо Смирненски“, която на 24 март ще е домакин на литературната среща.

Националното издателство „Аз-буки" ще представи новата книга на проф. Иван Русев „Стопанска история на българите в Османската империя“ - мащабен изследователски труд, посветен на икономическото развитие на българските земи в периода от XV до началото на XX век. Научният труд ще бъде представен на 26 март от 17:00 ч. в зала „Марин Дринов" на Българската академия на науките (БАН), съобщават от издателството.

