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Студенти и докторанти от НМА ще представят концерт спектакъл „Пролетен трепет" в БАН

Студенти и докторанти от НМА ще представят концерт спектакъл „Пролетен трепет" в БАН
Студенти и докторанти от НМА ще представят концерт спектакъл „Пролетен трепет" в БАН
Снимка: НМА
София,  
16.03.2026 09:18
 (БТА)

Съвместната инициатива „Musicorum Via. Две академии – една сцена" на Национална музикална академия (НМА) „Проф. Панчо Владигеров" и Българската академия на науките (БАН) ще представят концерт спектакъл „Пролетен трепет" днес, 16 март, от 18:00 ч. в зала „Проф. Марин Дринов" на БАН, съобщиха от НМА.

В спектакъла ще вземат участие студенти и докторанти от Вокалния факултет на Академията, обединяващ млади изпълнители от специалностите „Класическо пеене", „Поп и джаз пеене", „Оперета и мюзикъл" и „Музикално-сценична режисура".

Режисьор-постановчик на спектакъла е проф. д-р Виолета Горчева,. Част от режисьорски екип са ас. Станислава Ризова, хон. ас. д-р Огнян Драганов, Моника Макавеева, Михаела Генова и Габриела Маринова. Сценарият е дело на ас. Станислава Ризова, а хореографията – на гл. ас. д-р Радослав Радев, Моника Макавеева и Събина Косева. На пианото ще бъдат преподавателите Йоанна Цветкова и Божидар Пенев.

Входът за събитието е свободен.

Концертът е част от съвместната инициатива на НМА и БАН "Musicorum Via: Две академии – една сцена", която се реализира в рамките на подписаното сътрудничество между двете академии.

/ИПД

/ТС/

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