Церемонията за наградите "Оскар" се превърна в триумф за "Битка след битка" и режисьора на филма Пол Томас Андерсън

Филмът "Битка след битка" на режисьора Пол Томас Андерсън триумфира на 98-ата церемония по връчването на наградите "Оскар", предадоха световните осведомителни агенции.

"Битка след битка" - една комична, обхващаща няколко поколения американска сага за политическа съпротива, спечели водещото отличие за най-добър филм.

Церемонията се превърна в дългоочаквана коронация за режисьора Пол Томас Андерсън, който снима първия си късометражен филм на 18 години и от десетилетия е един от най-обожаваните режисьори в САЩ, отбелязва АП. Досега Андерсън никога не е печелил награда на американската Академия за кинематографично изкуство и наука, която присъжда "Оскар"-ите.

"Битка след битка", който влезе в надпреварата като фаворит, спечели общо шест награди, включително за най-добър режисьор и най-добър адаптиран сценарий за Андерсън, първата статуетка за най-добър кастинг и за най-добър актьор в поддържаща роля за Шон Пен. Пен пропусна церемонията.



"Написах този филм за децата си, за да им се извиня за бъркотията, която оставихме в този свят - ние им го предаваме", каза Андерсън, приемайки наградата си "Оскар" за сценарий. "Остава обаче надеждата, че те ще бъдат поколението, което, да се надяваме, ще ни донесе малко здрав разум и благоприличие".

Вампирската история "Грешници" на Райън Куглър, която беше с рекордните 16 номинации за отличията на американската киноакадемия, също отбеляза няколко големи и дори исторически победи.

Майкъл Б. Джордан беше отличен в категорията за най-добър актьор за изпълнението си в "Грешници". Хорърът на режисьора Райън Куглър донесе и приза за операторско майсторство на Отъм Дюралд Аркапоу, която стана първата жена в историята на "Оскар"-ите, спечелила наградата.

Куглър - един също обичан режисьор, получи първия "Оскар" в своята безупречна кариера, която започва с Джордан във филма "Инцидентът на станция "Фрутвейл" от 2013 г. Той беше отличен като продуцент на "Грешници".

Отъм Дюралд Аркапоу стана и първият афроамерикански оператор, спечелил наградата. Като едва четвъртата операторка, номинирана някога, нейната победа беше дългоочакван триумф за жените зад камерата.

"Искам всички жени в залата да станат на крака", каза Аркапоу. "Защото не мисля, че щях да стигна дотук без вас".



Майкъл Б. Джордан, един от най-обичаните изпълнители на главни роли в Холивуд, спечели наградата за най-добър актьор в една от най-оспорваните надпревари на вечерта. Награждаването му изправи на крака публиката в театър "Долби" в най-бурните аплодисменти за вечерта. "Ей, мамо, как си?", каза Джордан, след като се отправи към сцената.

Вечерта на "Оскар"-ите принадлежеше на "Уорнър брос" - студиото зад "Битка след битка" и "Грешници", което спечели рекордните 11 награди. Това беше странно трогателна нотка на триумф за легендарното студио, което седмици по-рано се съгласи да бъде продадено на "Парамаунт Скайданс" в сделка за 111 милиарда щатски долара.

Масово аплодираните през наградния сезон "Грешници" и "Битка след битка" бяха по един и друг начин холивудски аномалии - оригинални продукции с голям бюджет, родени от лична визия. В година, в която тревогата от свиването на студиата и възхода на изкуствения интелект често обсебваше индустрията, и двата филма дадоха на Холивуд нова надежда.

Джеси Бъкли взе наградата за най-добра актриса за ролята си на Агнес Шекспир в "Хамнет". Така тя стана първата ирландска актриса, печелила някога в тази категория.

На церемонията по връчването на "Оскар"-ите, където нито една друга актьорска награда не изглеждаше сигурна, Бъкли се появи като безспорен фаворит. "Днес е Денят на майката във Великобритания. Бих искала да посветя тази награда на прекрасния хаос в сърцето на една майка", каза Бъкли на сцената.

В категорията за най-добра актриса в поддържаща роля беше отличена Ейми Мадиган за изпълнението си в хорър трилъра "Оръжия". Победата й дойде 40 години след като 75-годишната актриса беше номинирана за първи път през 1986 г. за "Два пъти в живота". Избухвайки в бурен смях, когато излезе на сцената, актрисата възкликна: "Това е страхотно!".

Очаквано сензацията на Нетфликс "Кей-поп: Ловци на демони" - най-гледаният филм на 2025 г., спечели наградата за най-добър анимационен филм, както и за най-добра песен за Golden. Това беше голяма победа за стрийминг гиганта, но по-скоро заслужен триумф за продуцента на филма "Сони Пикчърс". Въпреки че разработи и продуцира филма, студиото го продаде на Нетфликс, вместо да го пусне в кината.

В Нетфликс "Кей-поп: Ловци на демони" се превърна в културен феномен и най-големият хит на стрийминг платформата. Анимационният филм има над 325 милиона гледания и броят им продължава да расте. "Това е за Корея и корейците по целия свят", каза сърежисьорката Маги Кан.

Друга продукция на Нетфликс, "Франкенщайн" на Гийермо дел Торо, спечели три награди - за дизайн на продукция, за костюми и за грим и прически.

Конан О'Брайън, който водеше церемонията за втори път, започна шоуто в театър "Долби" с препратка към "хаотичните и плашещи времена". Той обаче изтъкна, че настоящият геополитически климат прави "Оскар"-ите още по-значими като сила, обединяваща света.

"Днес отдаваме почит не само на киното, но и на идеалите за глобално творчество, сътрудничество, търпение, устойчивост и най-рядкото от всички качества днес - оптимизъм", каза О'Брайън. "Ще празнуваме. Не защото мислим, че всичко е наред, а защото работим и се надяваме на по-добро".

През цялото шоу О'Брайън си правеше шеги с редица личности, като например Тимъти Шаламе, който отново пропусна да спечели първия си "Оскар", този път за ролята си във "Върховният Марти", заради изказаното от него пренебрежение към операта и балета.

Церемонията този път рядко беше засенчвана от политиката.

Йоаким Триер, чиято норвежка семейна драма "Сантиментална стойност" спечели наградата за най-добър международен филм, цитира Джеймс Болдуин в речта си при получаването на наградата: "Всички възрастни носят отговорност за всички деца. Да не гласуваме за политици, които не вземат това под внимание", каза режисьорът.

В категорията за най-добър документален филм беше отличен "Г-н Никой срещу Путин". По думите на сърежисьора й Дейвид Боренстийн, лентата разказва за това как губиш страната си. "И това, което видяхме, докато работехме с този материал, е, че я губиш чрез безбройни, малки, незначителни актове на съучастие".

Елегията също беляза церемонията за наградите "Оскар". Продуцентите разшириха сегмента In Memoriam след година, през която този свят напуснаха много холивудски легенди като Даян Кийтън, Робърт Дювал и Робърт Редфорд. Барбра Стрейзанд говори за Редфорд, с когото си партнира партньор в The Way We Were. "Боб имаше истинска сила на характера, каза Стрейзанд, наричайки Редфорд "интелектуален каубой", преди да изпее няколко такта от The Way We Were.

Били Кристъл отдаде почит на Роб и Мишел Райнър, които бяха убити в дома си през декември. Кристъл, близък приятел на Роб Райнър, който изигра запомнящи се роли в "Когато Хари срещна Сали" от 1989 г. и Принцесата булка" от 1987 г. В своето трогателно изказване Кристъл цитира последния филм. "Всичко, което можем да кажем, е: Приятелю, колко се забавлявахме, докато щурмувахме замъка", каза той.

За пореден път водещата награда за най-добър филм не отиде при стрийминг продукция. "CODA: Дете на глухи родители" на "Епъл" остава единствената такава продукция, получила това отличие.

Топ претендентът на "Епъл" този път, драмата F1 за състезанията от Формула 1 - филм, за чието разпространение в кината компанията си партнира с "Уорнър брос", спечели наградата за най-добър звук.

Единственият блокбастър на годината, който си тръгна с отличие - за визуални ефекти, беше "Аватар: Огън и пепел".

Някои от най-добрите шеги на О'Брайън бяха за сметка на стрийминг платформите. Той се пошегува, че шефът на Нетфликс Тед Сарандос е в киносалон за първи път. Водещият също така изрази съжаление за липсата на номинации за Amazon MGM: "Защо сайтът, от който поръчвам тоалетна хартия, не печели повече "Оскар"-и?"

"За мен е чест да бъда последният човек, който води церемонията по връчването на наградите "Оскар". Догодина това ще бъде роботизирано такси в смокинг", каза Конан О'Брайън.