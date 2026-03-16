Двадесетото издание на Националния тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ ще се проведе в Старозагорските бани през август

Курортното селище Старозагорски бани ще бъде домакин Националния тракийски фолклорен събор (НТФС) „Богородична стъпка“, чието 20-ото юбилейно издание ще се проведе в края на август, съобщиха от отдел „Култура“ на Община Стара Загора. Съборът ще бъде на 29 и 30 август и ще събере любителите на фолклора и народните традиции.

В надиграването вземат участие представители на всички фолклорни области у нас.

През годините програмата и съпътстващи прояви за малки и големи утвърдиха събора като едно от най-очакваните и престижни фолклорни събития в страната. Форумът дава сцена за изява на талантливи певци, инструменталисти и танцьори от различни краища на България, казват организаторите.

Тази година присъстващите ще могат да посетят „Селски двор“, който представя извън конкурсната програма характерни за своя регион обичаи и ритуали. Предвижда се да има демонстрация и дегустация на „Бабини рецепти“, изложение на български традиционни ястия, народни игри за деца и възрастни, изложба базар „Занаятчийска чаршия“, демонстрации и разучаване на фолклорни танци, фотокът „Костюмът от нас, фотото от Вас“ и много други изненади.

НТФС „Богородична стъпка“ се организира от Община Стара Загора, Съюза на тракийските дружества в България, Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора, Общество за фолклор, кметство Старозагорски бани и Народно читалище „Христо Ботев - 1952“ – Старозагорски бани, с подкрепата на Общинския фолклорен ансамбъл „Загоре“.

БТА припомня, че през м.г. Наградата на кмета на община Стара Загора за цялостно представяне в XIX издание на конкурса отиде при Сдружение „Пирински ритми“ от Петрич. Призът за най-добре представила се певческа група беше за Група за автентичен фолклор „Дунята“ при Народно читалище „Бяло море 1929“ от село Черничево, община Крумовград, а за най-добре представил се танцов състав беше отличена танцовата група при Клуб за автентични песни и танци „Васила Вълчева“ при село Калипетрово, община Силистра.