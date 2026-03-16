Музеят в Разград отправя покана за участие в третите докторантски, постдокторантски и краеведски четения

Регионалният исторически музей в Разград и Регионалният академичен център към Българската академия на науките в Шумен отправят покана за участие в третите докторантски, постдокторантски и краеведски четения „Абритус“. Събитието ще е на 18 май в Разград, съобщиха от местния музей.

Научният форум има за цел да стимулира обмена на идеи и научни резултати между докторанти, постдокторанти, млади учени и изследователи, както и да насърчи развитието на изследванията, свързани с археологическото, историческото и културното наследство.

В рамките на четенията участниците ще имат възможност да представят свои теоретични и практически разработки, посветени на изследването, изучаването, документирането и популяризирането на археологическото, историческото и културното наследство. Работата на форума ще бъде организирана в няколко тематични направления – археология, история, както и материално и нематериално културно наследство.

Предвидени са две форми на участие – присъствено или виртуално представяне на доклад или научно съобщение, както и участие в постерна сесия. Работните езици на форума са български и английски. Участието и публикуването на докладите са без такса.

Организаторите уточняват, че всички приети текстове ще бъдат рецензирани, а одобрените разработки ще бъдат включени в научен сборник. Необходимо е докладите да бъдат съпроводени с мнения на научния ръководител.

Крайният срок за изпращане на заявки за участие е 30 април, а пълните текстове на докладите за публикация трябва да бъдат изпратени до първи септември. Допълнителна информация може да бъде получена от ръководителя на отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей в Разград проф. д-р Росица Ангелова.

Сборникът „Първи докторантски, постдокторантски и краеведски четения“ е официално включен в референтния списък на научните издания в България и е регистриран в Национален център за информация и документация (НАЦИД). С това изданието затвърждава ролята си на утвърдена научна трибуна за публикуване на изследвания в областта на историята, културното наследство, музеологията и сродните научни направления, посочват още от музея. В сборника се публикуват доклади, статии и научни разработки на участници в ежегодните докторантски, постдокторантски и краеведски четения, провеждани в Регионалния исторически музей в Разград. Предвижда се докладите от тазгодишната конференция също да намерят място в следващия том на изданието.