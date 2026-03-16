„Битка след битка" триумфира на церемонията за наградите „Оскар", като спечели шест отличия

„Битка след битка“ триумфира на церемонията за наградите „Оскар" тази нощ в театър „Долби" в Лос Анджелис, като спечели шест статуетки, сред които и тази за най-добър филм, предадоха осведомителните агенции.

Сред наградите, които взе сагата на Пол Томас Андерсън, са също за най-добър режисьор, най-добър адаптиран сценарий, най-добър актьор в поддържаща роля – за Шон Пен.

Майкъл Б. Джордан бе обявен за най-добър актьор за двойната си роля на близнаци във филма „Грешници“, който водеше по брой на номинациите с 16. Продукцията на режисьора Райън Куглър спечели четири, включително за най-добър оригинален сценарий и най-добра музика.

При получаването на отличието Джордан отдаде почит на предишните чернокожи носители на „Оскар“, отбелязва ДПА. „Тук съм благодарение на хората, които са били преди мен“ и спомена Сидни Поатие, Дензъл Уошингтън, Холи Бери, Джейми Фокс, Форест Уитакър и Уил Смит.

Ирландската актриса Джеси Бъкли беше отличена за най-добра актриса за ролята си на Агнес Хатауей – съпругата на Уилям Шекспир, известна в историята като Ан – във филма „Хамнет“. Тя посвети наградата си на „прекрасния хаос в сърцето на една майка“ в емоционална реч. Бъкли благодари на режисьорката Клои Чжао и сценаристката Маги О'Фарел, че „ми позволиха да се запозная с тази пламенна жена и да се впусна в пътешествие към разбирането на безграничната сила на майчината любов“.

По-рано по време на церемонията Шон Пен спечели третия в кариерата си „Оскар“, но не присъстваше лично, за да получи наградата. Той взе отличието за най-добър актьор в поддържаща роля за „Битка след битка“.

Кийрън Кълкин, който спечели наградата в тази категория миналата година за „Истинска болка“, обяви победата на Пен. „Шон Пен не можа да дойде тук тази вечер, или не пожела, затова ще приема наградата от негово име“, каза той.

Шон Пен също не се яви при връчването на призовете БАФТА и на Актьорските награди на САЩ, където също триумфира. Той обаче присъства на церемонията по връчването на отличията „Златен глобус“, където беше победен от Стелан Скарсгард в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля.

Ейми Мадиган спечели първия „Оскар“ и отдаде почит на съпруга си Ед Харис, докато получаваше наградата си. Тя получи наградата за най-добра актриса в поддържаща роля за хоръра „Оръжия“. Говорейки за съпруга си, с когото са заедно от повече от 40 години, тя каза: „Най-важен за мен е моят любим Ед, който е до мен от векове – а това е адски дълго време – и нищо от всичко това нямаше да има значение, ако той не беше до мен“.

Церемонията в театър „Долби" беше водена за втора поредна година от комика Конан О'Брайън. Той откри шоуто със скеч, облечен като страшната леля Гладис от „Оръжия", преследван от деца през сцени от филмите, номинирани за най-добър филм - „Върховния Марти“, „Хамнет“, „Битка след битка“ и „Грешници" .

Хитът в боксофиса „Кей-поп: Ловци на демони" спечели наградите за най-добър анимационен филм и за най-добра оригинална песен за Golden, а „Франкенщайн“ статуетките за най-добри костюми, сценография и грим и прически.