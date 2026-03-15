На силата на честния и животворящ кръст бяха посветени църковните служби в третата неделя на Великия пост - Кръстопоклонна.

Там, където нашите сили не достигат, трябва да се обърнем към Бога и да чуем какво ни казва той - за вярващия всичко е възможно, защото с Божията сила може да преодолеем и да преминем през всяко едно обстоятелство в нашия живот, каза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил в словото си в храма „Въздвижение на Честния Кръст Господен“ в столичния квартал „Лозенец“. Литургията на Неделя Кръстопоклонна беше в съслужение с Врачанския митрополит Григорий и със свещеници от храма.

От времето на Иисус Христос кръстът става свят, носи огромна сила и много чудеса стават, когато се осеняваме със Светия кръст, каза в Ловчанският митрополит Гавриил в храма „Света Троица” в Ловеч.

Кръстът е страдание, което ни се изпраща и което ние не сме способни да преодолеем, отбеляза Пловдивският митрополит Николай, който води службата в храма „Св. вмчца Марина" в Пловдив.

Българската православна църква е носителка, пазителка и проповедница на духовното просвещение, каза в интервю за БТА Старозагорският митрополит Киприан.

Приемането на кръста означава и приемане на трудностите и изпитанията в живота, но с надежда и упование в Бога, каза Главиницкият епископ Макарий, викарий на Русенския митрополит Наум. Той води неделната служба в параклиса „Св. св. Кирил и Методий“ към катедралния храм „Св. Троица“ в Русе.

Кръстът е източник на сила и благодат за вярващите, знак на Божията закрила, каза ставрофорен свещеноиконом д-р Славчо Иванов в неделната си проповед в параклис „Св. Евтимий, патриарх Търновски“ към храм „Св. Никола“ във Велико Търново.

Кръстът е символът, който дава на вярващите сила, търпение и надежда по време на духовния път, отбеляза отец Емануил в храм "Св. Троица" в Добрич.

В третата неделя от Великия пост се изнася Светият кръст, за да могат богомолците да се поклонят, да го целунат и да черпят от него духовни сили за продължаване на Великия пост, обясни отец Христо от плевенския храм "Свети Николай".

Притча за човек, който се оплакал от своя кръст, разказа архиерейският наместник на Търговищка духовна околия отец Славчо Проданов на миряните в храма „храм „Св. Йоан Рилски” в Търговище. И отбеляза, че кръстът на всеки един човек е според неговите човешки сили, за да може да го носи.

Носим кръст върху себе си, със самото кръщение приемаме кръста, но има дни в годината, в които това съприкосновение с кръста, това усещане за неговата живителна сила, е особено силно и особено драматично, каза отец Николай в проповедта си в храма „Св. Пророк Илия“ в кв. „Дивдядово“ в Шумен.

Човек понякога изпада в трудни моменти. Най-вероятно Господ иска да ни каже нещо, да преосмислим живота си, обърна се към миряните отец Стоян в храм „Св. вмчк Георги Победоносец” в Ямбол. Пред Христовия кръст по три пъти се поклониха дошлите на неделната служба и отнесоха в домовете си по стръкче здравец и свежи пролетни клонки.

