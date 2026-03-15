Ученици от цялата страна ще повишават финансовата си грамотност през Световната седмица на парите, която ще се състои от 16 до 22 март

Ученици от цялата страна ще повишават финансовата си грамотност по време на Световната седмицата на парите, която ще се състои от 16 до 22 март. Инициативата тази година поставя акцент върху личните финанси, информирания избор и изграждането на устойчиви финансови навици сред младите хора, съобщават от Министерството на образованието и науката (МОН) в сайта си.

В рамките на кампанията училищата ще организират разнообразни образователни инициативи - открити уроци, срещи с експерти, дискусии, практически симулации и интерактивни занимания, насочени към повишаване на финансовата грамотност на учениците.

Инициативата „Световна седмица на парите“ се организира от Международната мрежа за финансово образование към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и се реализира в над 170 държави по света.

Целта инициативата е да насърчи младите хора да изграждат от ранна възраст умения за разумно управление на парите, планиране на бъдещето и вземане на информирани финансови решения, поясняват от МОН.

Координатор на събитията в нашата страна е „Джуниър ачийвмънт България“.