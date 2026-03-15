Технологии, изкуствен интелект и креативни специалности изместват хуманитарните науки сред българските кандидат-студенти през 2026 г. в чужбина

Интересът на българските ученици към образованието в чужбина се увеличава и отразява логиката на процесите по дигитализация и очакваните промени в пазара на труда. Данните от най-големия образователен форум у нас - изложението „Световно образование“ през март 2026 г., показват интересна динамика. Традиционни дестинации запазват присъствието си, но нови икономически и технологични фактори извеждат на преден план определени държави и специалности. За все повече български семейства образованието в чужбина следва прецизно планиране в аванс, съобщават организаторите от консултантската фирма „Интеграл“.

Нидерландия се утвърждава като водеща дестинация за висше образование. Ако през последната година 27 % от записаните студенти бяха избрали страната, към март 2026 г. вече 39 % от кандидатстващите се насочват към страната на лалетата. Засиленият интерес се свързва и с устойчивото активно участие на водещи холандски университети във форума „Световно образование“, организиран от „Интеграл България“. Нидерландия предприе мерки за решаване на предизвикателствата с настаняването, като в технологичния хъб Айндховен вече са осигурени 1000 нови студентски апартамента за септември 2026 г., отбелязват организаторите.

След Нидерландия в предпочитанията на българските кандидат-студенти се нареждат Испания, Италия, Белгия и Австрия. Една от най-интересните тенденции през 2026 г. е рязкото увеличение на кандидатурите за Белгия с ръст от 38 %. С годишна такса за обучение от 1181 евро страната се превръща в една от най-достъпните образователни дестинации в Европа. Белгийските университети залагат на силна практическа насоченост и на по-достъпно настаняване в сравнение с пренаселените кампуси в други държави.

Испания (14 %) и Италия (13 %) също отчитат стабилен ръст. Интересът към Пиренейския полуостров се разширява отвъд традиционните хуманитарни науки и се търсят програми за бизнес, технологии и креативни индустрии. Италия привлича с разнообразие от програми на английски език в държавните университети. В същото време престижни частни институции като Bocconi University и академията по изкуства NABA продължават да предлагат стипендии за най-талантливите.

Великобритания също се връща във фокуса на българските кандидат-студенти, след като страната обяви намерението си отново да се включи в програмата за студентски обмен „Еразъм“ от 2027 г. Данните на централизираната система за кандидатстване UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) вече показват 3,2 % ръст на кандидатите от ЕС за настоящата година.

Сред държавите, които привличат внимание с ранни процедури за кандидатстване, са Германия и Австрия. Университетите по приложни науки в Австрия приемат документи още между март и юни, което позволява осигуряването на място и настаняване значително по-рано.

Наред с избора на държава се променя и профилът на търсените специалности. Най-желани от българските студенти са програми, свързани с технологии и иновации. В челните позиции са бизнес и икономика, компютърни или инженерни науки и креативни индустрии. Все по-силен интерес има към области като изкуствен интелект, киберсигурност и дигитални медии. Тази тенденция се вижда отчетливо и на регионално ниво в страната.

В Пловдив се наблюдава устойчивост в предпочитанията към традиционните фаворити Нидерландия, Австрия, Германия и Италия. През тази година обаче се забелязва и засилен интерес към възможностите за висше образование в Белгия. Пловдивските ученици търсят информация, както за изследователски университети, така и за тези с приложни науки. Регионалният тренд ясно подчертава засиленото търсене на творчески специалности и иновативни технологични програми. Сред по-интересните дисциплини в Пловдив се нареждат дигитален дизайн, театрално изкуство, креативни технологии, изкуствен интелект и киберсигурност.

В Бургас и региона се забелязват динамични промени, като се регистрират двойно повече кандидатури за Нидерландия спрямо пролетта на миналата година. Общият брой на подадените документи от региона е скочил със 70 %, като водещи дестинации са Нидерландия, Австрия, Италия, Белгия и Германия. За първи път се наблюдава сериозен интерес към Испания, по-конкретно към университетите в Мадрид и Барселона. Бургаските ученици се насочват масово към специалности в сегмента арт и дизайн, търсейки обучение в Нидерландия, Италия и Ирландия. Основните кандидати са от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации, Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Никола Обрешков” и от Английската езикова гимназия „Гео Милев“ в града.

Варна отчита с 16 % повече кандидати спрямо предходния период, като тук Белгия бележи най-осезаем ръст с двойно повече кандидатури. След нея в предпочитанията на варненци се нареждат Нидерландия, Испания, Великобритания, Италия и Германия. Варна се отличава с най-голямо разнообразие в избора на специалности, особено по отношение на британските университети. Варненските ученици показват специфични интереси в области като морско право, авиоинженерство с обучение за пилоти, корабостроителство и инженерство, както и в креативни ниши като дизайн на комикси и концептуално изкуство.

Паралелно с интереса към университетите, все повече български семейства разглеждат средното образование в чужбина като дългосрочна инвестиция в бъдещето на децата си. Родителите подхождат все по-прагматично към избора на училище и търсят оптимален баланс между академични резултати, среда и финансова достъпност. Великобритания остава водеща дестинация за пансионно образование, признато за най-директния път към университетите от Oxbridge и Russell Group. Швейцария заема втора позиция, предлагайки комбинация от геополитическа стабилност и висока академична репутация с избор между няколко образователни системи (IB, A-Levels, American High School Diploma и Swiss Matura).

Летните езикови ваканции остават една от най-популярните първи стъпки към международното образование. Те съчетават езиково обучение с културна и академична програма, и позволяват на учениците да усетят средата на обучение в чужбина още преди да вземат дългосрочно решение за средно или висше образование извън България. Великобритания продължава да бъде водеща дестинация и привлича около 26 % от записванията, благодарение на традиционно силните си езикови центрове и университетски кампуси, които приемат ученици през лятото.

Наред с класическите езикови курсове се засилва интересът към тематични академични програми. Сред тях са лагери по инженерство на състезателни автомобили в Парма, роботика в Кеймбридж и бизнес лидерство в Лансинг, които комбинират езиковото обучение с практическо въвеждане в конкретни професионални области.

Английският език остава доминиращ избор и е предпочитан от около 75 % от участниците. В същото време се наблюдава нарастващ интерес към Италия и Испания, най-често като подготовка за бъдещо висше образование в тези държави.

Остава висок интересът на студентите към програмата Work & Travel USA. Очаква се броят на българските участници през лятото на 2026 г. вероятно да се запази на около 3700 души. Аляска остава най-предпочитаният щат, като около 25 % от участниците избират именно тази дестинация. Популярни са източното крайбрежие на САЩ, Калифорния и Мериленд. Работодателите в САЩ очакват силен туристически сезон през 2026 г., базирайки се на постъпващите резервации.

Визовият процес тази година започна на 2 февруари и ще продължи до 29 май, като преминава нормално. Новост е по-задълбочената проверка на акаунтите в социални мрежи на кандидатите и леко коригираните дати на програмата. Началната дата за бригада е променена от 1 на 3 май, като крайната се запазва 30 септември.

