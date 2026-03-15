Там, където нашите сили не достигат, трябва да се обърнем към Бога, който ни казва, че за вярващия всичко е възможно, каза патриарх Даниил

Там, където нашите сили не достигат, трябва да се обърнем към Бога и да чуем какво ни казва той - че за вярващия всичко е възможно, защото с божията сила може да преодолеем и да преминем през всяко едно обстоятелство в нашия живот. Това каза на днешната Неделя Кръстопоклонна българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, след като отслужи света Василиева литургия в столичния храм „Въздвижение на Честния Кръст Господен“ в квартал „Лозенец“.

Литургията беше отслужена в съслужение с Врачанския митрополит Григорий и със свещеници от храма.

На третата неделя на Великия пост светата православна църква е отредила да извършваме поклонение пред светия и животворящ Кръст Господен и да си спомним Господ Иисус Христос какво е претърпял на кръстното дърво заради нас, каза патриарх Даниил в словото си. И тогава да не униваме, да не се страхуваме, да не роптаем, да не казваме, че нямаме сили, а да паднем пред честния и животворящ Кръст. И да отправим молитва към разпнатия на него Господ Иисус Христос - да ни подпомогне, да ни подкрепи и да ни даде онова, което ни липсва, не ни достига - упование, вяра, вярност и сили, добави българският патриарх.

Кръстната смърт е земният край на Господ Иисус Христос, затова дойде от висината на своето божество - за спасението на човешкия род, което по друг начин очевидно не можеше да се извърши. Мнозина човеци се питат защо трябваше Господ да ни изпраща своя син, защо трябваше да страда на кръста, не можеше ли по друг начин да спаси човешкия род, каза патриарх Даниил.

По думите му няма нещо по-драгоценно от саможертвата, от разпването на Господ Иисус Христос на кръста. Той е казал, който иска, нека да върви след него, нека да се отрече от себе си, да вземе кръста си и да го следва. Това е начинът да приемем спасително тази жертва, която Господ е направил, като съединим нашия кръст с кръста на Господ Иисус Христос, каза патриархът.

Той говори в словото си и за спасителното носене на кръста от вярващите и отбеляза, че Господ праща различни обстоятелства в нашия живот, понякога човек претърпява болести, друг път - големи несправедливости или други изпитания. Това е един вид кръст, тежест, която трябва да понесем в живота, като се смирим и не губим своето упование и надежда в Бога. Там, където нашите сили не достигат, трябва да се обърнем към Бога и да чуем той какво ни казва, че за вярващия всичко е възможно, защото с божията сила може да преодолеем и да преминем през всяко едно обстоятелство в нашия живот, отбеляза българският патриарх и Софийски митрополит Даниил.

Днес е третата неделя от Великия пост. Нарича се Кръстопоклонна, защото в нея се отдава почит на Христовия кръст, на който Иисус Христос, въплътеният Божи Син, бил разпнат без вина и умрял като Изкупител на нашите грехове.

По време на богослужението в храма се изнася от олтара светият кръст и всички му се покланят с благоговение. Това е един вид пролетен Кръстовден, но е с подвижна дата за разлика от есенния, който е на 14 септември.