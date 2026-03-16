Младежкият вокален ансамбъл Voces8 Scholars ще изнесе концерт на „Мартенските музикални дни“ в Русе

Младежкият вокален ансамбъл Voces8 Scholars ще изнесе концерт в Доходното здание в Русе тази вечер. Събитието е част от 65-ото издание на международния фестивал „Мартенски музикални дни“ в крайдунавския град, съобщи директорът на форума Ива Чавдарова.

Вокалната формация е съставена от млади професионални певци, които са били част от ежегодната програма Voces8 Scholars. Това е огромна певческа школа от Великобритания, отбеляза Чавдарова. Обучителната програма, организирана от спечелилия "Грами" оригинален състав певци Voces8, ежегодно дава поле за изява на млади таланти, които скоро стъпват на интернационални сцени. Всяка година програмата подбира осем певци във Великобритания и дванадесет певци в САЩ, които показват изключителен потенциал в хоровото и камерното вокално музициране.

Младите певци изнасят концерти във Великобритания, Франция, Белгия, Испания и Португалия. Ансамбълът изпълнява обширен репертоар както в акапелните си концерти, така и в сътрудничество с водещи музиканти, оркестри, диригенти и солисти.

От Voces8 Scholars са заявили програма за участието си в „Мартенските музикални дни“, която включва изпълнения на Джовани Палестрина - Surge, Illuminare, Jerusalem, Томас Талис - If You Love Me, Чарлз Станфорд - Beati Quorum Via, Антъни Нюли/Лесли Брикус - Feeling Good, Джони Мичъл - A Case of You, Ерик Уитакър - All Things Seem Beautiful For Me, Тейлър Скот Дейвис – Effortlessly, Джовани Габриели - Jubilate Deo, Роксана Пануфник - O Hearken, Ула Йейло - Ubi Caritas, Кен Бъртън - A Prayer, Джон Бенет - Weep, O Mine Eyes, Пиер Пасеро - Il Est Bel et Bon, Бил Конти, Л. Брикус, Джон Бари - You Only Live Twice/For your eyes only, Yazoo - Only You, Дюк Елингтън - I Don't Mean a Thing.

65-ото издание на фестивала "Мартенски музикални дни" беше открито на 13 март. До 29 март тази година форумът ще предложи среща с известни артисти, оркестри и ансамбли от България и още 10 държави. Част от чуждестранните изпълнители гостуват за първи път в страната ни.

"Мартенски музикални дни" е една от най-старите и реномирани фестивални сцени в България. Това е фестивал с модерна програмна стратегия и висок обществен рейтинг. Основан през 1961 година и организиран от Община Русе, всяка година музикалният форум превръща града в място за срещи на елитни артисти от световната и европейската музикална сцена.

Фестивалът се организира с подкрепата на Министерството на културата, а БТА е сред основните медийни партньори.