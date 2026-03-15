Наръчник за оценка на въздействието върху публиките ще бъде представен в Общинския културен институт „Красно село“ в София

Ново издание, предназначено за културните институции в Столична община – „Диалогът с публиките. Наръчник за оценка на въздействието върху публиките“, ще бъде представено на 19 март от 11 часа в Общинския културен институт (ОКИ) „Красно село“, съобщиха домакините на събитието.

Наръчникът е разработен от културолога и експерт по изследване на публики Василка Шишкова и д-р Ивелина Кючукова, директор на ОКИ „Красно село“. В него са съчетани количествени и качествени методи – анкети, фокус групи, дълбочинни интервюта и наблюдения – които дават възможност за систематично проследяване на интересите, потребностите и нагласите на различните публики, се казва в съобщението.

„Нашата цел беше да предложим инструмент, който не само измерва, но и вдъхновява културните институции да развиват активен диалог с публиката“, казва Кючукова в разпространено прессъобщение. „Това е начин да превърнем публиката от пасивен консуматор в активен участник и създател на културни инициативи“. Тя изразява надежда, че наръчникът ще се превърне в полезен инструмент за институциите, които искат да изградят по-открита, ангажирана и устойчива културна общност.

Проектът се реализира с подкрепата на Столична програма „Култура“ – 2025 г., направление „Културно-образователни проекти, развитие на публики и творчески компетенции“, допълват от ОКИ „Красно село".

