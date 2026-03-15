Четиринадесетото издание на регионалния конкурс „Червен, червен Великден“ ще се проведе на 13 април в радомирското село Извор. Това съобщиха за БТА от екипа на Народно читалище „Отец Паисий - 1927“, което организира проявата.

За поредна година празникът ще събере участници от региона, които ще представят традиционни великденски трапези и автентични обреди, съчетавайки кулинарни умения с народен фолклор. Проявата има за цел да съхрани и популяризира богатата традиционна обредност, както и кулинарните умения на българката, свързани с отбелязването на Възкресение Христово.

В рамките на конкурса участниците ще представят традиционни великденски трапези с характерни ястия, както и автентичния си фолклор. Празникът е със състезателен характер и ще се състои на откритата сцена пред читалището от 11:00 часа. Подредените трапези ще бъдат оценявани от жури, а за най-добре представилите се са предвидени различни награди. В конкурса могат да участват всички желаещи, без възрастови ограничения.

Събитието има за цел и да насърчи младото поколение да се включи в приготвянето на традиционни български ястия и възпроизвеждането на народни обреди. Според организаторите именно така се създава приемственост между поколенията и се съхраняват традициите. Крайният срок за подаване на заявки за участие е 30 март.

Конкурсът „Червен, червен Великден“ се организира от 2010 година по инициатива на Народно читалище „Отец Паисий - 1927“ и кметството в село Извор. Проявата е подкрепена от Община Радомир.

В миналогодишното издание бяха подредени 14 великденски трапези. Кулинарното майсторство на участниците бе оценено от жури с председател шеф-готвача Петър Михалчев и членове етнолога Цветана Манова и етнохореолога Милчо Георгиев. Първото място за цялостно представяне и плакета „Златно яйце“ спечелиха самодейците от Народно читалище „Пробуда - 1928“ в пернишкото село Богданов дол.