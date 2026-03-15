В областния кръг на националното състезанието „Лаборатория за изкуство“ в Търговище участваха над 50 ученици

Кореспондент на БТА в Търговище Боряна Димитрова
Над 20 деца от ОУ "Никола. Й. Вапцаров" - Попово, участваха в областния кръг на националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство", който се проведе в Търговище.
15.03.2026 12:47
В областния кръг на националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство” в Търговище участваха 53-ма ученици от IV до X клас. Домакин на надпреварата, организирана от Министерството на образованието и науката, бе Второ Средно училище “Никола Маринов” в града.

Сред децата и младежите, които бяха класирани и се явиха на състезанието, бяха и 21 ученици от Основно училище „Никола Й. Вапцаров” в Попово, съобщи за БТА преподавателката им - художничката Искра Хаджииванова. Те представиха достойно учебното заведение и родния си град, каза тя след приключването на надпреварата. 

Глобалната тема, върху която са работили преминалите общинските кръгове млади таланти, е „Цвят и звук”. Тя е с различни по сложност подтеми за отделните възрастови категории и класове, обясни Хаджииванова. 

Според преподавателката в рисунките си учениците са показали завидни познания и умения в изобразителните техники. На платната на младите таланти са се появили „динамични фигурални композиции, изпълнени с различни живописни техники, изобразяващи пеещи, танцуващи и свирещи хора. Всяка творба е симбиоза от цвят и ритъм”, допълни Искра Хаджииванова.

Право да участват в националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство” имат само възпитаници на училища. След около десет дни се очаква да станат ясни резултатите от областния кръг, а домакин на националния етап ще бъде град Шумен.

