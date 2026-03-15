Миряните в храма „Света Троица“ в Ловеч целунаха кръст с частица от Христовото разпятие

Кръст с частица от Христовото разпятие целунаха миряните в храма „Света Троица” в Ловеч. В съслужение с духовници от епархията Ловчанският митрополит Гавриил отслужи Василиева света литургия.

В проповедта си той отбеляза, че днес е неделя Кръстопоклонна и се покланяме на светия Христов кръст. По думите му има много християни, които по време на поста усърдно се подвизават, молят се, постят. „И за да не изпадне човек в разслабение, ни се дава кръстът, за да си спомним колко много е пострадал Господ Иисус Христос за нас – за да ни изкупи от властта на дявола, да ни прости греховете. И когато видим Неговите велики страдания, при неговата всесвятост, тогава на нас ни е много по-лесно и ние да извършим някакъв подвиг и да се лишим от нещо в това постно време“, каза дядо владика.

Той обясни, че в Римската империя кръстът е бил позорно оръдие на наказание и на разпъване на кръст са били наказвани най-големите разбойници. Но от времето на Иисус Христос кръстът става свят. Той носи огромна сила и много чудеса стават, когато се осеняваме със светия Христов кръст, подчерта архиереят.

Ловчанският митрополит разказа един, по думите му, много силен пример от житието на свещеномъченик Киприан и света мъченица Юстина. Киприан бил най-големият магьосник на Антиохия и при него идвали хора, които искали той да прави магии – за влюбване или да прати някоя болест наказание. Всичко това той вършел с помощта на демоните.

Един много богат младеж се влюбил в християнска девойка, която живеела в девство заради Христос. Тъй като младежът не успял с думи да накара момичето да приеме неговата любов, отишъл при Киприан да помогне с магии. Киприан три пъти пращал при нея бесове, но всеки път тя с молитва и кръстно знамение ги прогонвала. Последния път пратил един от големите князе на бесовете, но и той се върнал, предизвикан от силата Божия. Когато Киприан го попитал каква е причината да не могат да победят една безпомощна девойка, той му казал: „Ние не можем да гледаме кръстното знамение и бягаме от него, защото то ни изгаря като огън и ни прогонва далече.“

„Нека и ние в нашия живот винаги се кръстим, да се осеняваме със светия кръст, да имаме кръст навсякъде вкъщи и там, където работим. И Господ да ни пази с този кръст от всички болести, от видими и невидими врагове“, призова владиката.

С неделна проповед към миряните се обърна и ставрофорен свещеноиконом Кънчо Кабадийски.