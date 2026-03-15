В Бостън отбелязват с парад традиционния ирландски празник в чест на свети Патрик

В южната част на Бостън с парад ще бъде отбелязан традиционният ирландски празник в чест на свети Патрик, предаде Асошиейтед прес. Това е едно от най-големите чествания на ирландското наследство в САЩ, допълва осведомителната агенция.

Денят на свети Патрик се отбелязва на 17 март, но парадът в Бостън ще бъде по-късно днес.

Събитието традиционно привлича посетители от целия щат Масачузетс и от други части на страната. По маршрута през Южен Бостън ще преминат музиканти, платформи с участници, организации на ветерани и местни общности.

Градските власти съобщиха, че подготовката за парада е продължила седмици, като полицията, транспортните служби и екипите за спешна помощ са координирали мерките за сигурност и организацията на движението заради очакваното множество от хора.

Празникът е важна годишна традиция за Бостън – град със силни ирландски корени, пише АП. Честванията често съвпадат и с деня, в който се отбелязва изтеглянето на британските войски от града през 1776 г.

Миналогодишното издание на парада събра десетки хиляди участници, припомня АП.