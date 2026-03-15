Има дни, в които усещането за живителната сила на кръста е особено силно, каза отец Николай в храма „Св. Пророк Илия“ в Шумен

Носим кръст върху себе си, със самото кръщение приемаме кръста, но има дни в годината, в които това съприкосновение с кръста, това усещане за неговата живителна сила, е особено силно и особено драматично, каза Отец Николай в проповедта си в храма „Св. Пророк Илия“ в кв. „Дивдядово“ в Шумен.

Той води неделната служба в третата неделя на Великия пост и подчерта пред миряните, че Неделя Кръстопоклонна представлява средата на Великия пост. „Чисто физически и чисто физиологически ние се намираме на почти равни разстояния от началото и края на поста. Затова църковните отци са казали, че както в рая Адам се е подслонил под дървото, даващо сила, мъдрост и благодат, така и ние в тоя свят се подслоняваме под живителната сила на кръста“, подчерта свещеникът.

По думите му в древността израилевият народ бил воден през пустинята и точно такова шествие представлява и самата Четиридесятница. „Неслучайно има аналогия между онези 40 години, в които израилевият народ се лута в пустинята и тези 40 дни на Великия пост“, добави отец Николай.

„Самата дума пасха идва от староеврейския глагол пасах, който означава преминавам. Нашият християнски живот и самият пост се явяват като този преход. Преход, който би бил невъзможен без силата на животворящия кръст. Божието благословение да бъде с всички вас“, каза в края на проповедта си свещеникът.

Както БТА съобщи, третата неделя от Великия пост е днес. Неделята се нарича Кръстопоклонна, защото в нея се отдава почит на Христовия кръст, на който Иисус Христос, въплътеният Божи Син, бил разпнат без вина и умрял като Изкупител на човешките грехове. Чества се също паметта на мъченик Агапий и другарите му, и на мъченик Никандър.