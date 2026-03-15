„Грешници“ и „Битка след битка“ са фаворитите преди церемонията по връчването на наградите „Оскар“

Холивуд ще се събере тази вечер в театър „Долби” в Лос Анджелис за 98-ата церемония по връчването на наградите „Оскар“, която вероятно ще завърши с коронясването на Пол Томас Андерсън или Райън Куглър. Повечето биха определили това като печеливша за всички ситуация, съобщи Асошиейтед прес.

Филмът на Андерсън „Битка след битка“ е фаворитът в навечерието на церемонията. Но „Грешници“ на Куглър е начело с рекордните 16 номинации. И двамата режисьори имат шанс да си тръгнат с първи „Оскар“.

Майкъл Б. Джордан или Тимъти Шаламе (въпреки критиките след негово изказване за операта и балета, които се чуха по целия свят) биха могли да спечелят първата си престижна статуетка в надпреварата за най-добър актьор, която е твърде оспорвана, за да се предскаже изходът, отбелязва Асошиейтед прес.

Церемонията за киноотличията ще бъде излъчена на живо по канала Ей Би Си и ще бъде достъпна в стрийминг платформата Хулу. От 2029 г. Ютуб ще бъде новата платформа за излъчване на шоуто.

Конан О'Брайън се завръща като водещ за втора поредна година. Въпреки войната в Иран и разрастващите се геополитически сътресения, той обещава забавно шоу в стила на водещи като Боб Хоуп и Джони Карсън. „Нека се забавляваме, това е моето мнение“, каза О'Брайън пред репортери по-рано тази седмица.

Все пак мерките за сигурност ще бъдат още по-засилени тази година на церемонията по връчването на киноотличията, която се провежда две седмици, след като САЩ и президентът Доналд Тръмп започнаха война с Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

„Разбира се, всяка година следим какво се случва по света“, заяви по-рано тази седмица Радж Капур, изпълнителен продуцент на шоуто. „Имаме подкрепата на ФБР и на полицията на Лос Анджелис”, добави той.

Две от петте номинирани за най-добра песен ще бъдат изпълнени на сцената - I Lied to You от „Грешници“ и Golden от анимацията „Кей-поп: Ловци на демони".

„Кей-поп: Ловци на демони", продукция на „Сони пикчърс”, продадена на Нетфликс, беше най-гледаният филм на 2025 г. Има 325 милиона гледания и броят им продължава да нараства, което го прави най-гледаният филм в платформата досега, отбелязва Асошиеййтед прес. Но изглежда почти сигурно, че последната награда за вечерта - за най-добър филм, няма да отиде при стрийминг продукция; „КОДA: Дете на глухи родители“ на “Епъл” остава единственият, постигнал това. Вместо това статуетката вероятно ще отиде при нещо необичайно в днешната филмова индустрия: оригинални филми с голям бюджет, създадени по лична визия, прогнозира Асошиейтед прес.

„Грешници“ и „Битка след битка“ са две кинопродукции, заснети на филмова лента. И двете са на „Уорнър брос” – легендарното студио, което се съгласи да се слее с новия медиен гигант на Дейвид Елисън, „Парамаунт скайденс”. Сделката на стойност 111 милиарда щатски долара, която очаква одобрение от регулаторните органи, разтърси индустрията, която вече се примиряваше с придобиването на MGM (от Amazon) и 20th Century Fox (от The Walt Disney Co.).

Очаква се сегментът In Memoriam на церемонията да включва, наред с много други, спомени за Робърт Редфорд, Даян Кийтън и Робърт Дювал. О’Брайън, който беше домакин на парти, на което присъстваха Роб и Мишел Райнър в нощта преди смъртта им, обеща „много силно“ отдаване на почит.

Преди церемонията категорията „Най-добър актьор“ беше една от най-сложните за прогнозиране. Шаламе се смяташе за фаворит благодарение на ролята си във филма „Върховният Марти“. Но една самонадеяна мета кампания, която привлече вниманието на медиите, и то именно с предполагаемо пренебрежение към балета и операта, може би помогна на Джордан да излезе начело. В полза на Шаламе е, че шумът започна ,едва когато гласуването беше към края си, отбелязва Асошиейтед прес.

Докато Джеси Бъкли („Хамнет“) се очаква да спечели наградата за най-добра актриса, което ще бъде първа за ирландски изпълнител. Конкуренцията е силна и в категориите за поддържащи роли. Ейми Мадиган („Оръжия“) е има малка преднина за статуетката за най-добра поддържаща актриса, но Теяна Тейлър („Битка след битка“) и Вунми Мосаку („Грешници“) също са в надпреварата.

Въпреки че почти не е провеждал кампания, Шон Пен за „Битка след битка” е смятан за фаворит в категорията за най-добър актьор в поддържаща роля. Тази награда лесно би могла да отиде и при Стелан Скарсгард („Сантиментална стойност“) или Делрой Линдо („Грешници“).

Въпреки че наградите „Оскар” често изглеждат до голяма степен откъснати от реалността, на преден план ще излязат номинирани филми, които изрично се занимават с актуалната политическа обстановка. Това включва не само „Битка след битка“, който започва с нахлуване в център за задържане на имигранти, но и продукции като бразилския политически трилър на Клебер Мендонса Фильо „Тайният агент“ и иранската драма на Джафар Панахи „Обикновен инцидент“, отбелязва Асошиейтед прес.

Войната в Иран има особено значение за Панахи, чиято лента е номинирана за най-добър чуждестранен игрален филм и за най-добър сценарий. Уважаваният ирански режисьор и носител на „Златна палма“ от миналата година е снимал филми тайно в родната си, въпреки многократните си задържания под стража, забраната за пътуване и дори домашен арест. Докато рекламираше филма, Панахи беше осъден на една година затвор. Поне един от номинираните му съавтори, Мехди Махмудиан, не можа да напусне Иран, за да присъства на церемонията по връчването на наградите тази вечер, припомня Асошиейтед прес.

Преди двадесет и три години церемонията по връчването на наградите „Оскар“ също се проведе на фона на война в Близкия изток. Церемонията през 2003 г. се състоя само три дни преди началото на войната в Ирак. Мнозина в Холивуд протестираха срещу войната. Филмът „Чикаго“ спечели наградата за най-добър филм, отбелязва Асошиейтед прес.