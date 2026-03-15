Книгата „Огненото небе над България 1943-1944“ ще бъде представена в Регионалната библиотека в Ловеч в четвъртък

Книгата „Огненото небе над България 1943-1944“ с автори проф. д-р Станимир Станев и авиоинженер Орлин Георгиев ще бъде представена в Регионалната библиотека „Проф. Беню Цонев” в Ловеч, съобщи директорът на културната институция Юлияна Цанева. Срещата е в четвъртък, 19 март, от 17:30 ч., входът е свободен.

По думите на Цанева изданието представлява задълбочено историческо изследване и документален разказ за всички доказано паднали съюзнически самолети по време на Втората световна война на териториите под българско управление вследствие на въздушни битки.

Директорът на библиотеката открои и някои от най-ценните приноси на книгата: за пръв път у нас се публикуват карти с местоположенията на всички 83 паднали съюзнически самолети от август 1943 г. до септември 1944 г.; подробна таблица с конкретни данни за всеки от тези самолети – място на падане, състав на екипажа и причина за катастрофата; описания на въздушни боеве и съдбите на летците и екипажите, базирани на архивни документи и спомени на участници.

„Книгата е богато илюстрирана с оригинални карти, таблици и фотографии на артефакти, цветни и черно-бели. Корицата представя нова рисунка на художника Стоян Попов, изобразяваща въздушния бой от 1 август 1943 г., когато българският ас поручик Стоян Стоянов сваля американски бомбардировач”, добави Юлияна Цанева.