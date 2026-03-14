Богатството на фолклорните танци показаха шест състава от страната на празник в Ямбол

Шест състава по народни танци от страната представиха богатството на българската фолклорна традиция по време на „Празника на ямболското хоро”, организиран от Община Ямбол и Народно читалище „Съгласие – 1862” на централния площад в града.

Стъпки от обичани народни танци от различни фолклорни области изпълниха представителите на домакините - Клуб „Хоро – 2002“ и Младежки танцов състав „Ромбана“. В програмата участваха и гостуващите клубове: „Нашенци“ от Русе, „Воденица“ от Хасково, „Брестнишко хоро“ от с. Брестник, област Пловдив и фолклорната формация „Лукойл Нефтохимик“ от Бургас.

Всеки от съставите се представи с по четири танца, като един от тях бе характерен за ямболския край. След индивидуалната изява на клубовете, участници и публика се хванаха на общо хоро.

Събитието се реализира по проект на Община Ямбол „Културно многообразие и иновации в Ямбол: развитие на градския културен живот чрез сътрудничество и нови формати“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. По същия проект миналата събота в Ямбол беше представен спектакъл „Дъбилин – огънят разказва“ на мим формацията „Жар театър”. Със съчетание от огнени ефекти, танцови движения и невербален театър беше пресъздадена епичната отбрана на Ямболската средновековна крепост по време на османското завоевание през XIV век.