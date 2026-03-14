Над 20 училища и 16 университета участваха във форума „Избирам да уча в България“, който се проведе в Бургас

Над 16 университета и повече от 20 училища от Бургас участваха в образователния форум „Избирам да уча в България“, който се проведе днес в конферентния център Tria Space в комплекса Central Park Burgas в морския град. Събитието привлече ученици и родители от града и региона и представи възможностите за обучение във висшите и средните училища, обявиха организаторите от Община Бургас.

На откриването присъстваха председателят на Общинския съвет Михаил Хаджиянев, заместник-кметът по култура в Община Бургас Диана Саватева, началникът на Регионалното управление на образованието в Бургас Валентина Камалиева, председателят на Комисията по наука, иновации и оперативни програми към Общинския съвет и заместник-ректор на Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ проф. Севдалина Турманова, директорът на дирекция „Образование и младежки политики“ в Община Бургас Катя Мишева, както и преподаватели, учители, ученици и студенти.

„Община Бургас застава зад мисията да разреши демографските проблеми. Това е процес, който продължава години, но ние последователно работим в тази насока от повече от десетилетие и това събитие е част от тази инициатива“, каза при откриването заместник-кметът Диана Саватева. Тя поздрави присъстващите от името на кмета Димитър Николов и пожела все повече млади хора да избират Бургас за място, където да продължат образованието си и да останат да живеят.

Изложението демонстрира, че възможностите за обучение в Бургас се разширяват, а филиалите на водещи висши училища разкриват нови специалности. Част от тях вече имат студенти през настоящата година, а други се очаква да започнат през следващата. Новите специалности са насочени към актуалните потребности на пазара на труда и дават възможност на младите хора да получат висше образование, без да напускат града, допълват организаторите.

Във форума участва Минно-геоложкият университет „Св. Иван Рилски“, който следващата академична година ще открие свой филиал в Бургас. В него ще се обучават студенти по специалностите „Газова, горивна и пречиствателна техника и технологии“ и „Сондиране, добив и транспорт на нефт и газ“, а на по-късен етап се предвижда и разкриването на специалност „Подземно строителство“.

Сред новостите в Бургаски държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“ през учебната 2025/2026 година са бакалавърските специалности „Педагогика на обучението по музика и хореография“, „Педагогика на обучението по български език и литература и английски език“ и „Медицинска и козметична химия“. Към Медицинския колеж е открита и специалността „Рентгенов лаборант“ с образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър“. За академичната 2026/2027 година университетът планира нови бакалавърски програми – „Фармацевтични биотехнологии“, „Педагогика на обучението по човекът и природата и биология и здравно образование“ и „Педагогика на обучението по математика и информационни технологии“, както и специалността „Медицински лаборант“ в Медицинския колеж.

Бургаският свободен университет също представя обновена академична програма, ориентирана към пазара на труда. Новите специалности са „Маркетинг и дигитални комуникации“ и „Управление на бизнеса и международна икономика“.

Филиалът на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в Бургас разширява академичното си портфолио с новите специалности „Методика на чуждоезиковото обучение – японски език“ и „Методика на чуждоезиковото обучение – китайски език“, които започнаха през настоящата академична година. За следващата се планира и откриването на специалност „Методика на чуждоезиковото обучение – корейски език“. Филиалът е в процедура по акредитация на магистърски програми „Регионално развитие и управление“, „Развитие и управление на селските райони“ и „Мултилингвизъм и мултикултурализъм в Черноморския регион“.

Към образователните институции, представящи свои програми във форума, се присъедини и Националната академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“, която освен специалността „Актьорство за драматичен театър“ подготвя за академичната 2026/2027 година бакалавърските програми „Танц и пърформанс“ и „Анимация и филмов дизайн“.