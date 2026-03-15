„Рапсодия в синьо“ на Джордж Гершуин ще бъде представена тази вечер от Софийската филхармония

„Рапсодия в синьо“ на Джордж Гершуин ще бъде представена тази вечер от 17:00 часа в зала „България" от Софийската филхармония в програмата на „Фортисимо Академия“, информират оттам.

Това е едно от най-разпознаваемите и обичани произведения на XX век, а концертът е част от образователната поредица на оркестъра „Фортисимо Академия“, която разказва класическата музика, преди да я изсвири, посочват организаторите.

Солист е младата пианистка Илюн Бюркев, а на диригентския пулт застава Найден Тодоров.

Специално участие има актрисата Ана Пападопулу, която ще въведе публиката в контекста на произведението: Ню Йорк на 20-те години на ХХ век, пулсът на града, свободата на джаза и смелостта на композитора, който превръща популярната музика в концертна класика.

Форматът е еднакво отворен към малките слушатели с широко любопитство, към тийнейджърите с бърз ум, към възрастните, които тепърва прекрачват прага на концертната зала, както и към верните почитатели на класиката, казват от Софийската филхармония.

