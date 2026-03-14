Германският философ Юрген Хабермас почина на 96-годишна възраст

Юрген Хабермас, един от най-влиятелните германски съвременни философи, почина на 96-годишна възраст, предадоха осведомителните агенции, като цитираха издателството „Зуркамп".

Кончината му е настъпила днес, 14 март, в баварския град Щарнберг.

Признат за един от най-изявените европейски обществени интелектуалци на 20-и век, Хабермас създава основните си трудове във Франкфурт, където кариерата му започва през 50-те години на миналия век в Института за социални изследвания под ръководството на философа Теодор Адорно.

Хабермас е роден в Дюселдорф на 18 юни 1929 г. Изучава философия, психология, литература и икономика в Гьотинген, Цюрих и Бон.

Неговият „политически анализ“ допринася за формирането на следвоенната интелектуална среда в Германия, като начало е поставено с публикуването на „Структурни изменения на публичността“ през 1962 г., припомня ДПА.

Неговата „Теория на комуникативното действие“, публикувана през 1981 г., също се счита за знаково философско произведение.

В своите изследвания Юрген Хабермас често разглежда понятието за публичността и проучва организирането на демократичните общества.