Румънският национален симфоничен оркестър ще изнесе концерт на „Мартенските музикални дни“ в Русе

Румънският национален симфоничен оркестър ще изнесе концерт в Доходното здание в Русе тази вечер. Събитието е част от 65-ото издание на международния фестивал „Мартенски музикални дни“ в крайдунавския град, съобщи директорът на форума Ива Чавдарова, която припомни, че оркестърът не е идвал в Русе вече няколко години.

Тя отбеляза, че това е прекрасен оркестров апарат под диригентството на Кристиан Мандеал. Той ще изнесе пред фестивалната публика специална програма, която е представена премиерно едва ден по-рано в Атенеума в Букурещ. Под палката на Кристиан Мандеал ще се изявят и солистите – Светлин Русев със своята цигулка и виолончелистът от европейска класа Юлиан Щекел, каза още Чавдарова. В програмата са включени „Потапяне“ от А. Петраке, Двойният концерт за цигулка и виолончело от Йоханес Брамс и Симфония №8 от Антонин Дворжак.

Съпътстващата програма на фестивала днес ще включва и изложбата на художничката, музикант и поет Гергана Попова. Тя ще бъде открита в 18:00 часа в Художествената галерия в Русе, час преди началото на концерта на Румънския национален симфоничен оркестър. Попова ще представи свои произведения, създадени чрез различни техники на рисуване и нестандартни материали, с акцент върху симбиозата между музика, поезия и изобразително изкуство.

65-ото издание на фестивала "Мартенски музикални дни" беше открито на 13 март. До 29 март тази година форумът ще предложи среща с известни артисти, оркестри и ансамбли от България и още 10 държави. Част от чуждестранните изпълнители гостуват за първи път в страната ни. "Мартенски музикални дни" е една от най-старите и реномирани фестивални сцени в България. Това е фестивал с модерна програмна стратегия и висок обществен рейтинг. Основан през 1961 година и организиран от Община Русе, всяка година музикалният форум превръща града в място за срещи на елитни артисти от световната и европейската музикална сцена.

Музикалният форум се организира от Община Русе с подкрепата на Министерството на културата, а БТА е сред основните медийни партньори.