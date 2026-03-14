Драматичният театър в Ямбол представя премиерното си заглавие за детска аудитория „Рибарят и златната рибка” на 18 март

На 18 март Драматичен театър „Невена Коканова” – Ямбол представя новия си спектакъл „Рибарят и златната рибка”. Премиерата на заглавието, ориентирано към детската публика, ще бъде в зрителната зала на Община Ямбол, съобщиха от трупата.

Режисьор на постановката е директорът на театъра Дияна Радева. Сценографията е на кукломайстора Недко Данев. В героите от приказката ще се превъплътят актьорите Капка Валентинова, Цветелина Кънева и Вълчо Янев.

Спектакълът стъпва върху едноименните приказки на Братя Грим и на Александър С. Пушкин. Сама по себе си приказката изглежда лесна, ясна, позната, но ние се стремим да вкараме повечко изненади в спектакъла, така че той да дава ясни послания и да е атрактивен за децата, разказа по-рано пред БТА режисьорката Дияна Радева. Тя сподели и че предвижда по-оптимистичен финал от този в оригиналните текстове на авторите.

Новата постановка е вече шесто заглавие в репертоара на театъра, насочено към детска аудитория. От екипа споделят, че това е един от начините за изграждане на отношение и вкус към театралното изкуство. От началото на годината по съвместна инициатива с Община Ямбол театърът прави изнесени представления по кварталите в града на пиесата „220 Лисини хитрини“. Културният продукт се реализира по проект „Културно многообразие и иновации в Ямбол: развитие на градския културен живот чрез сътрудничество и нови формати“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост.