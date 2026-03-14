Със струнен квартет „Фрош“ ще представим програма, близка до публиката, каза за БТА испанският китарист Мигел Трапага Санчес

Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Струнният квартет "Фрош" и испанският китарист Мигел Трапага Санчес ще изнесат концерт тази вечер в Доходното здание в Русе. Събитието е част от 65-ото издание на международния фестивал "Мартенски музикални дни" в Русе, съобщи директорът на форума Ива Чавдарова (отляво на снимката). Снимка: Кореспондент на БТА в Русе Андрей Кючуков
Русе,  
14.03.2026 16:20
 (БТА)

Публиката ще чуе програма, която е близка до нея. Това каза за БТА испанският китарист Мигел Трапага Санчес, който тази вечер ще изнесе концерт в Русе заедно със струнен квартет „Фрош“. Събитието е част от 65-ото издание на международния фестивал „Мартенски музикални дни“. Музикалният форум се организира от Община Русе с подкрепата на Министерството на културата, а БТА е сред основните медийни партньори.

„Участниците в този фестивал са винаги на най-високо световно ниво. Затова за мен е голяма чест, че съм тук тази година“, каза испанският китарист, който е носител на редица национални и международни отличия, концертира по цял свят и преподава в Кралската консерватория в Мадрид.

Директорът на фестивала Ива Чавдарова отбеляза на пресконференция преди концерта, че квартет „Фрош“ е сред съставите, които през годините са представили много премиери на българска музика.

„Имаме дългогодишна комуникация с Ива Чавдарова и винаги сме получавали свобода в избора на програмите. Често сме представяли по-смели идеи – включително произведения на съвременни български композитори или музика, която не е звучала в България“, каза цигуларката Негина Стоянова от квартет „Фрош“.

„Мисля, че испанската и българската публика са дори много близки по темперамент, по енергия. Свирил съм и преди пред българска публика, през септември във Варна, отново заедно с квартет „Фрош“ и бях приет много топло. А и момичетата от квартета са музиканти на много високо ниво, имат много добро усещане за музиката и я предават много добре. Имам усещането, че свирим с тях отдавна“, коментира пред БТА Мигел Трапага Санчес.

Музикантките от струнния квартет също подчертаха, че комуникацията между тях е била почти без думи. Заедно с испанския китарист те изразиха надежда, че програмата, която са подготвили за концерта в Русе, също ще бъде приета много добре. Тя включва произведения от Луиджи Бокерини, Исак Албенис и Астор Пиацола.

Те отбелязаха, че са се постарали да направят времеви мост между барока и съвременния композитор Пиацола, следвайки южния испански темперамент. Посочиха, че „Четирите сезона на Буенос Айрес“ на Пиацола ще бъдат представени във вариант за струнен квартет и китара, без солиращ инструмент. Според музикантите творбата може да бъде възприета не толкова като природна картина, а като отражение на ритъма и динамиката на живота.

„Опитахме се да подготвим програма с южняшко звучене. Идеята беше да свържем музиката на Пиацола с корените на испанската музика, които са общи, и как соло китарата е своеобразен мост между тези композитори и традициите, които носят“, отбеляза още за БТА Мигел Трапага Санчес.

Той отчете, че и в съвременната музика за китара в началото има много силно влияние от испанската музика. „Когато композитори от други страни и днес пишат за китара, те често си представят Испания и я свързват с испанската традиция“, каза още китаристът.

Мигел Трапага Санчес коментира и влиянието на изкуствения интелект днес, като отбеляза, че истинската музика се случва на сцената, в момента на изпълнението. Тя е много по-различна от това, което може да генерира изкуственият интелект, затова и не може да бъде напълно заменена от него.

